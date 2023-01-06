Манчестер Юнайтед объявил об аренде экс-голкипера сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" подписал голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда, сообщает официальный сайт "красных". Речь идет об арендном соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем розыгрыше Батленд не провел ни одного официального матча за "стекольщиков". Всего в футболке "Кристал Пэлас" он отыграл 17 поединков, в которых пропустил 21 мяч. Еще три раза он оставлял ворота на замке.

Ранее сообщалось, что 29-летний Джек может стать сменщиком основного вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Ранее команду покинул кипер Мартин Дубравка, которого "Ньюкасл" отозвал из аренды.

Портал Transfermarkt оценивает Батленда в 1,5 млн евро. В период с 2012 по 2018 годы он провел 9 матчей за сборную Англии.