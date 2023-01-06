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Ван Дейк выбыл на несколько недель. Клопп подтверждает

Англия
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Большая потеря для "красных"

Ван Дейк выбыл на несколько недель. Клопп подтверждает

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Вулверхэмптоном" подтвердил, что ван Дейк выбыл на несколько недель. Нидерландский защитник получил повреждение в матче с "Брентфордом" (1:3).

В проигранном матче 17-го тура АПЛ ван Дейк был заменен в перерыве. На поле появился Жоэль Матип. У защитника травма подколенного сухожилия.

"Это сильный удар. Он не чувствовал ничего особенного, и я заменил его, чтобы не рисковать.

В итоге диагноз оказался довольно суровым. Речь идет о нескольких неделях. Больше месяца, возможно. Надеюсь, все пройдет быстро, но посмотрим. Пока что он недоступен.

Для Вирджила, конечно, это тяжело, но он провел невероятное количество игр за эти годы. Мы не можем использовать его на поле, но он поможет нам за его пределами", – заявил Клопп.

Впереди у "Ливерпуля" игры в АПЛ против "Брайтона", "Челси" и "Вулверхэмптона". "Красные" идут на 6-м месте.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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