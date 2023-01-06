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МЮ может арендовать нападающего Аль-Насра Абубакара. Это позволит зарегистрировать Роналду
Бывший клуб помогает как может
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" хочет отдать Венсана Абубакара в аренду, чтобы иметь возможность зарегистрировать Криштиану Роналду. Нападающим сборной Камеруна интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".
Главный претендет – "манкунианцы".
Об этом сообщает Okaz.
Примечательно, что Венсан не попал в заявку "Аль-Насра" на матч с "Аль-Таи" 6-го января, хотя являлся игроком основы.
Криштиану Роналду не могут заявить из-за лимита на легионеров и "Аль-Наср" нашел с кем можно расстаться. Всего в клубах саудовской лиги есть 8 мест для иностранных футболистов.
Легионеры "Аль-Насра", кроме Криштиану и Абубакара: Давид Оспина, Гислен Конан и Альваро Гонсалес, Луис Густаво, Жалолидин Машарипов, Гонсало Мартинес, Талиска.
Венсан отметился голом в ворота Бразилии и голом и голевой передачей с Сербией на групповом этапе чемпионата мира.
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