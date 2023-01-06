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У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186

Англия
(1 голосов)

Первый подкаст в 2023 году

У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки будних дней. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Что не так с "Челси"? Как Гвардиола сначала перемудрил, а потом все исправил? О тактическом перформансе Артеты и Хау, проекте "Ньюкасла" в целом, шансы "Наполи" и "Арсенала" на золотые медали, а также успехе "Интера" в матче с лидером Серии А – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:15 – "Челси" – "Манчестер Сити" (0:1);

10:00 – "Интер" – "Наполи" (1:0);

14:36 – "Арсенал" – Ньюкасл" (0:0);

20:42 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Эдин Джеко Хосеп Гвардиола Тьяго Силва Арсенал (Лондон) Лучано Спаллетти Ромелу Лукаку Микель Артета Интер (Милан) Рахим Стерлинг Ньюкасл Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Александр Зинченко Эдди Хау Кристиан Пулишич Кай Хавертц Грэм Поттер Михаил Мудрик Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Букайо Сака Подкасты UA-Футбол
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