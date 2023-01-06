У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186

Обсуждаем главные поединки будних дней. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Что не так с "Челси"? Как Гвардиола сначала перемудрил, а потом все исправил? О тактическом перформансе Артеты и Хау, проекте "Ньюкасла" в целом, шансы "Наполи" и "Арсенала" на золотые медали, а также успехе "Интера" в матче с лидером Серии А – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:15 – "Челси" – "Манчестер Сити" (0:1);

10:00 – "Интер" – "Наполи" (1:0);

14:36 – "Арсенал" – Ньюкасл" (0:0);

20:42 – Не попадайте в офсайд!