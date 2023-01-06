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Брентфорд подписал сына Бэкхема. Он будет выступать за вторую команду
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Брэнтфорд" объявил о подписании сына Дэвида Бэкхема – Ромео. 20-летний атакующий полузащитник будет выступать за вторую команду в аренде до конца сезона.
До этого Ромео выступал за "Интер"своего отца. В прошлом сезоне МЛС за вторую команду Майами он провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач.
Ромео начинал в академии "Арсенала", но в 2015-м приостановил карьеру и вернулся в футбол только в 2021-м уже в школе "Интер Майами".
✍️ Romeo Beckham x Brentford #BrentfordB | #BrentfordFC pic.twitter.com/qEH1Pimhis— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023
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