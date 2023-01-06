Брентфорд подписал сына Бэкхема. Он будет выступать за вторую команду

"Брэнтфорд" объявил о подписании сына Дэвида Бэкхема – Ромео. 20-летний атакующий полузащитник будет выступать за вторую команду в аренде до конца сезона.

До этого Ромео выступал за "Интер"своего отца. В прошлом сезоне МЛС за вторую команду Майами он провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач.

Ромео начинал в академии "Арсенала", но в 2015-м приостановил карьеру и вернулся в футбол только в 2021-м уже в школе "Интер Майами".