Манчестер Юнайтед победил Эвертон и вышел в следующий раунд Кубка Англии

Кубок Англии, 1/32 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Несколько дней назад СМИ сообщали, что руководство "Эвертона" после поединка на "Олд Траффорд" окончательно решит судьбу Фрэнка Лэмпарда. Задача привезти результат с такого матча – была сверхтяжелой, а ввиду текущей ситуации "ирисок" – практически нереальной. Но они все равно попытались навязать свою игру "манкунианцам".

Правда, сразу же гости были ошарашены. На четвертой минуте Миколенко потерял Антони в штрафной и бразилец без проблем переправил мяч в пустые ворота из ассиста Рашфорда. Странное движение было от Виталия, проспал он вингера МЮ.

Через минуту Марсьяль имел шанс сделать счет 2:0, но Пикфорд спас Лэмпарда и компанию. Потом и "Эвертон" попытался атаковать. Сначала Миколенко нашел в центре Грея, но удар того с линии штрафной в замечательном прыжке потянул де Хеа, а затем “ириски” все-таки сравняли счет.

Помог им в этом вышеупомянутый де Хеа. После прострела Мопе испанец каким-то чудом пропустил мяч между ног, а Коуди уже внес круглого в пустые ворота. Вот так Давид за две минуты выполнил два совершенно противоположных действия. Первый пропущенный гол МЮ за пять матчей.

После 16-й минуты игра немного успокоилась. К концу тайма опасность создал Рашфорд, но его довольно коварный – с отскоком от газона – дальний удар потянул Пикфорд. Еще один момент хозяева создали тоже из-за пределов штрафной: выстрел Эриксена летел за прекрасной обводной траекторией, но чуть выше ворот. Могла быть красота.

