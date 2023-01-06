Манчестер Юнайтед победил Эвертон и вышел в следующий раунд Кубка Англии

Кубок Англии, 1/32 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Несколько дней назад СМИ сообщали, что руководство "Эвертона" после поединка на "Олд Траффорд" окончательно решит судьбу Фрэнка Лэмпарда. Задача привезти результат с такого матча – была сверхтяжелой, а ввиду текущей ситуации "ирисок" – практически нереальной. Но они все равно попытались навязать свою игру "манкунианцам".

Правда, сразу же гости были ошарашены. На четвертой минуте Миколенко потерял Антони в штрафной и бразилец без проблем переправил мяч в пустые ворота из ассиста Рашфорда. Странное движение было от Виталия, проспал он вингера МЮ.

Через минуту Марсьяль имел шанс сделать счет 2:0, но Пикфорд спас Лэмпарда и компанию. Потом и "Эвертон" попытался атаковать. Сначала Миколенко нашел в центре Грея, но удар того с линии штрафной в замечательном прыжке потянул де Хеа, а затем “ириски” все-таки сравняли счет.

Помог им в этом вышеупомянутый де Хеа. После прострела Мопе испанец каким-то чудом пропустил мяч между ног, а Коуди уже внес круглого в пустые ворота. Вот так Давид за две минуты выполнил два совершенно противоположных действия. Первый пропущенный гол МЮ за пять матчей.

После 16-й минуты игра немного успокоилась. К концу тайма опасность создал Рашфорд, но его довольно коварный – с отскоком от газона – дальний удар потянул Пикфорд. Еще один момент хозяева создали тоже из-за пределов штрафной: выстрел Эриксена летел за прекрасной обводной траекторией, но чуть выше ворот. Могла быть красота.

Второй тайм начался с травмы одного из лидеров "Эвертона" Ивоби – Маласия его "сломал", хотя и сыграл в рамках правил. Уже через две минуты после возобновления игры хозяева вышли вперед, а точнее им помог в этом Коуди. Защитник "Эвертона" оформит своеобразный дубль, снова забив в пустые ворота. Теперь уже в свои и из паса Рашфорда. Ох и накрутил в этом моменте нападающий Коулмэна.

На 63-й минуте у гостей был единственный момент за весь второй тайм, но Миколенко не смог удачно пробить после прострела от партнера: в падении попал в Варана. Хозяева ответили несколькими моментами, но окончательную точку поставили на последних секундах матча: Гарначо заработал пенальти, а Рашфорд его реализовал. Маркус забивает в пятом матче после возвращения из Чемпионата мира-2022 в Катаре. Сегодня он принял участие во всех трех голах МЮ.

К слову, Миколенко провел неуверенный матч. Начиная с ошибки на старте встречи, завершая свободными зонами позади на его фланге. Возможно, как раз тот момент на четвертой минуте так повлиял на Виталия. Украинца заменили в конце матча, ведь Лэмпард бросил все силы в атаку. Не помогло.

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:1

Голы: Антони 4, Коуди 52 (авт.), Рашфорд 90+7 (пен.) – Коуди 14

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Шоу, Маласия (Л. Мартинес 76) – Каземиро (Фред 71), Эриксен (Магуайр 83) – Антони (Мактоминей 84), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Гарначо 71)

Эвертон: Пикфорд – Коулмен (Гордон 81), Годфри, Коуди, Тарковский, Миколенко (Макнил 81) – Ивоби (Дукуре 51), Гейе, Онана – Мопе (Калвер-Льюин 69), Грей

Предупреждения: Фернандеш 28 – Годфри 61, Дукуре 67, Онана 88