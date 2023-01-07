Лэмпард: Если мы сыграем против Саутгемптона, как против МЮ, нам будут аплодировать 40 тысяч болельщиков

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Манчестер Юнайтед":

“Никто не счастлив от поражения, я – больше всего, но вы можете контролировать выступление, вы не всегда можете контролировать результат, но выступление было великолепным во многих отношениях. Мы всегда можем выглядеть лучше, но игра была хорошая, если учесть, что "Ман Юнайтед" в хорошей форме, это их сильнейшая команда, они забивают через несколько минут после старта, но потом мы демонстрируем устойчивость, храбрость во владении мячом, организацию защиты и рабочую этику – немного похоже на то, что мы делали против "Сити". Но мы были очень опасны в этой игре, и у нас были хорошие шансы”, - сказал Лэмпард

Также наставник поделился мнениями о следующем матче против “Саутгемптона”.

“Нам придется управлять игрой, потому что она будет для нас важным матчем из-за того, где они находятся в таблице, что сделает для нас три очка, чтобы изменить картину и, возможно, поднять нас на два или три места выше в таблице. Им [игрокам] нужно сосредоточиться, мы справимся с этой сосредоточенностью, за неделю было три больших игры, две в больших клубах. Они отдали все, поэтому им нужно немного отдохнуть и войти в игру, чтобы понять, что это значит для этого клуба. Каждая игра должна быть такой же, как игрок “Эвертона”, вы играете на Гудисоне, и вы должны понимать, что это означает и что хотят видеть болельщики. Если мы сыграем так, как сегодня, вы увидите, как болельщики аплодируют в конце, сыграйте на Гудисоне, и вам будут аплодировать 40 000”, - добавил английский наставник.

Напомним, что перед матчем с МЮ появилась информация, что судьба Лэмпарда будет решаться как раз в поединке с "манкунианцами".

Отметим, что Эвертон и Саутгемпон встретятся 14 января в Ливерпуле. Обе команды находятся в зоне вылета АПЛ.