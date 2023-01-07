Адамс: Сака ничем не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии и Арсенала

Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс сравнил уровень игры вингера лондонского клуба Букайо Сака с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси.

"Я считаю, что Сака сейчас является лучшим игроком сезона, этот малый просто феноменален. Я немного ругал Гарета Саутгейта за то, что он убирал его с поля во время матчей ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, уже близок к завершению карьеры.

Даже когда мы сомневаемся в Сака, когда он не забивает пенальти в финале чемпионата Европы, он всё равно возвращается.

Сака всегда создаёт голевые моменты и забивает, это феноменальный футболист. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала", - сказал Адамс.