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Адамс: Сака ничем не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии и Арсенала

Англия
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Игрок делает феноменальные вещи

Адамс: Сака ничем не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии и Арсенала

Фото: twitter.com/Arsenal / Автор неизвестен

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Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс сравнил уровень игры вингера лондонского клуба Букайо Сака с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси.

"Я считаю, что Сака сейчас является лучшим игроком сезона, этот малый просто феноменален. Я немного ругал Гарета Саутгейта за то, что он убирал его с поля во время матчей ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, уже близок к завершению карьеры.

Даже когда мы сомневаемся в Сака, когда он не забивает пенальти в финале чемпионата Европы, он всё равно возвращается.

Сака всегда создаёт голевые моменты и забивает, это феноменальный футболист. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала", - сказал Адамс.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тони Адамс Букайо Сака
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Источник:
Goal.com

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