Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адамс: Сака ничем не хуже Месси. Это лучший игрок сборной Англии и Арсенала
Игрок делает феноменальные вещи
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор неизвестен
Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс сравнил уровень игры вингера лондонского клуба Букайо Сака с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси.
"Я считаю, что Сака сейчас является лучшим игроком сезона, этот малый просто феноменален. Я немного ругал Гарета Саутгейта за то, что он убирал его с поля во время матчей ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, уже близок к завершению карьеры.
Даже когда мы сомневаемся в Сака, когда он не забивает пенальти в финале чемпионата Европы, он всё равно возвращается.
Сака всегда создаёт голевые моменты и забивает, это феноменальный футболист. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала", - сказал Адамс.
Популярное сейчас
- Скончался Джанлука Виалли, Миколенко вылетел из кубка Англии. Главные новости за 6 января
- У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186
- Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023
- Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО