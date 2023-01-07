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Юнайтед впервые пропустил, но все равно выиграл. Видео голов и обзор матча МЮ – Эвертон 3:1

Англия
(1 голосов)

У команды Миколенко восьмой матч подряд без побед

Юнайтед впервые пропустил, но все равно выиграл. Видео голов и обзор матча МЮ – Эвертон 3:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Впервые после Чемпионата мира "Манчестер Юнайтед" пропустил. Это произошло в пятом поединке против "Эвертона" в 1/32 финала Кубка Англии. Впрочем, это никак не повлияло на победную серию "дьяволов", которая продолжилась уже до семи игр подряд во всех турнирах. Виталий Миколенко на этот раз не отыграл весь матч, а был заменен на 81-й минуте. В целом, его игра не собрала положительных впечатлений: по мнению аналитиков, он стал одним из худших футболистов матча.

Кубок Англии, 1/32 финала
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:1
Голы: Антони 4, Коуди 52 (авт.), Рашфорд 90+7 (пен.) – Коуди 14

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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