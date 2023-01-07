Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юнайтед впервые пропустил, но все равно выиграл. Видео голов и обзор матча МЮ – Эвертон 3:1
У команды Миколенко восьмой матч подряд без побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые после Чемпионата мира "Манчестер Юнайтед" пропустил. Это произошло в пятом поединке против "Эвертона" в 1/32 финала Кубка Англии. Впрочем, это никак не повлияло на победную серию "дьяволов", которая продолжилась уже до семи игр подряд во всех турнирах. Виталий Миколенко на этот раз не отыграл весь матч, а был заменен на 81-й минуте. В целом, его игра не собрала положительных впечатлений: по мнению аналитиков, он стал
Кубок Англии, 1/32 финала
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:1
Голы: Антони 4, Коуди 52 (авт.), Рашфорд 90+7 (пен.) – Коуди 14
Популярное сейчас
- Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ
- У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186
- Безус хочет покинуть Омонию из-за отсутствия практики
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО