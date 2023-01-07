Челси подписал бразильского хавбека Андрея

"Челси" усилил свои ряды бразильским полузащитником Андреем Сантосом. Лондонский клуб еще не объявил о переходе на своем официальном сайте и не обнародовал его условия, однако трансфер уже подтвердил бывший клуб игрока "Васко да Гама".

18-летний Андрей Сантос выступает на позициях центрального или опорного полузащитника. В 2011 свою карьеру он начинал в футзале, однако впоследствии перебрался в футбол. В 2021 году хавбек стал самым молодым футболистом, игравшим за "Васко да Гама" в XXI веке. Окончательный переход в первую команду бразильского клуба произошел только в прошлом сезоне.