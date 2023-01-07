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Челси подписал бразильского хавбека Андрея

Англия
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Трансфер на перспективу

Челси подписал бразильского хавбека Андрея

Фото: instagram.com/andreysantos_5 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" усилил свои ряды бразильским полузащитником Андреем Сантосом. Лондонский клуб еще не объявил о переходе на своем официальном сайте и не обнародовал его условия, однако трансфер уже подтвердил бывший клуб игрока "Васко да Гама".

18-летний Андрей Сантос выступает на позициях центрального или опорного полузащитника. В 2011 свою карьеру он начинал в футзале, однако впоследствии перебрался в футбол. В 2021 году хавбек стал самым молодым футболистом, игравшим за "Васко да Гама" в XXI веке. Окончательный переход в первую команду бразильского клуба произошел только в прошлом сезоне.

Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила 12,5 млн. евро. Следите за всеми переходами в АПЛ этой зимой в нашей Таблице трансферов.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Челси (Лондон)
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