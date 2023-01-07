  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси предложил новый контракт Нголо Канте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси предложил новый контракт Нголо Канте

Англия
(1 голосов)

До 2026 года

Челси предложил новый контракт Нголо Канте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Walton/PA Images

Новина українською

Лондонский Челси предложил новый контракт своему полузащитнику Нголо Канте. Об этом сообщает Николо Скира.

"Аристократы" выступили с предложением трехлетнего соглашения – до лета 2026-го. Пока футболист еще не ответил.

Напомним, что текущий контракт Канте заканчивается в конце этого сезона, который стал для француза седьмым подряд в составе "Челси". В последний раз стороны продолжали соглашение еще в 2018 году.

В составе "аристократов" опорник провел 262 матча. Он записал в свой актив 13 голов, 15 ассистов шесть трофеев, в том числе титулы Лиги Чемпионов, АПЛ и Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро
yellow-arrow
Астон Вилла отказалась от продажи Мартинеса зимой
yellow-arrow
Рашфорд: Вероятно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nicolo Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде