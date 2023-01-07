Челси предложил новый контракт Нголо Канте

Лондонский Челси предложил новый контракт своему полузащитнику Нголо Канте. Об этом сообщает Николо Скира.

"Аристократы" выступили с предложением трехлетнего соглашения – до лета 2026-го. Пока футболист еще не ответил.

Напомним, что текущий контракт Канте заканчивается в конце этого сезона, который стал для француза седьмым подряд в составе "Челси". В последний раз стороны продолжали соглашение еще в 2018 году.

В составе "аристократов" опорник провел 262 матча. Он записал в свой актив 13 голов, 15 ассистов шесть трофеев, в том числе титулы Лиги Чемпионов, АПЛ и Лиги Европы.