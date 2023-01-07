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Челси предложил новый контракт Нголо Канте
До 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Walton/PA Images
Лондонский Челси предложил новый контракт своему полузащитнику Нголо Канте. Об этом сообщает Николо Скира.
"Аристократы" выступили с предложением трехлетнего соглашения – до лета 2026-го. Пока футболист еще не ответил.
Напомним, что текущий контракт Канте заканчивается в конце этого сезона, который стал для француза седьмым подряд в составе "Челси". В последний раз стороны продолжали соглашение еще в 2018 году.
В составе "аристократов" опорник провел 262 матча. Он записал в свой актив 13 голов, 15 ассистов шесть трофеев, в том числе титулы Лиги Чемпионов, АПЛ и Лиги Европы.
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