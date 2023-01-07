МЮ и Боруссия Д изучают возможность подписания нападающего Аякса

Английский "Манчестер Юнайтед" и немецкая "Боруссия" Дортмунд изучают возможность приобретения нападающего амстердамского "Аякса" Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает Николо Скира.

Пока о переходе речь не идет, но клубы хотели пригласить 22-летнего форварда.

Кудус выступает за "Аякс" с июля 2020 года – тогда он присоединился к команде из "Нордшелланда" за девять миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.

В общей сложности на счету нападающего 15 голов и шесть ассистов в 63-х матчах за амстердамский клуб. Кроме этого, он провел 21 поединок за сборную Ганы и отличился семью голами. В частности, дважды Кудус забил на Чемпионате мира в Катаре.