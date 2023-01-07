Астон Вилла отказалась от продажи Мартинеса зимой

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из клуба зимой текущего года.

После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, но бирмингемцы не планируют продавать Мартинеса.

В контракте голкипера с "Астон Виллой" нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба. В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах АПЛ.