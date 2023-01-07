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Астон Вилла отказалась от продажи Мартинеса зимой
Аргентинец останется в Бирмингеме
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из клуба зимой текущего года.
После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, но бирмингемцы не планируют продавать Мартинеса.
В контракте голкипера с "Астон Виллой" нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба. В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах АПЛ.
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Источник:CLMerlo
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