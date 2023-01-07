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Астон Вилла отказалась от продажи Мартинеса зимой

Англия
(1 голосов)

Аргентинец останется в Бирмингеме

Астон Вилла отказалась от продажи Мартинеса зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из клуба зимой текущего года.

После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, но бирмингемцы не планируют продавать Мартинеса.

В контракте голкипера с "Астон Виллой" нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба. В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах АПЛ.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
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Источник:
CLMerlo

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