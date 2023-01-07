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Рашфорд: Вероятно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере
Игрок доволен своей формой
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дал комментарий о своих удачных выступлениях за "Манчестер Юнайтед":
"Вероятно, я показываю лучший футбол в карьере. Я хорошо чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Кажется, я продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты", – сказал Рэшфорд.
Напомним, нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды. Всего на его счету 7 (5+2) баллов за результативность в этих играх.
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