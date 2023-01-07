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Рашфорд: Вероятно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере

Англия
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Игрок доволен своей формой

Рашфорд: Вероятно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дал комментарий о своих удачных выступлениях за "Манчестер Юнайтед":

"Вероятно, я показываю лучший футбол в карьере. Я хорошо чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Кажется, я продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты", – сказал Рэшфорд.

Напомним, нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды. Всего на его счету 7 (5+2) баллов за результативность в этих играх.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Goal.com

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