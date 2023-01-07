Рашфорд: Вероятно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дал комментарий о своих удачных выступлениях за "Манчестер Юнайтед":

"Вероятно, я показываю лучший футбол в карьере. Я хорошо чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Кажется, я продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты", – сказал Рэшфорд.

Напомним, нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды. Всего на его счету 7 (5+2) баллов за результативность в этих играх.