Кубок Англии. Кейн выбивает Портсмут, победы Саутгемптона и Лестера

Впереди у “Тоттенхэма” матчи с “Арсеналом” и “Манчестер Сити”, но Харри Кейн проводит все 90 минут в игре третье раунда Кубка Англии с “Портсмутом”, представляющим третий дивизион. Настолько Кейн важен для этой команды. Кроме того, у Конте просто не было альтернатив – Кулушевски, Моура и Ришарлисон по-прежнему травмированы.

Не изменяя своей традиции, команда Антонио Конте провела слабый первый тайм. В 12 из 13 последних матчей “шпоры” не забил в первом тайме. Более 60000 фанов, посетивших “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, ничего не пропустили бы, если бы проигнорировали первую половину игры. У хозяев не было моментов, “Портсмут” выглядел уверенно как во владении мячом, так и в обороне.

Но, как всегда, все изменилось во втором тайме. Первым мог забить Эмерсон, но его удар приняла на себя штанга, а потом гол создал Кейн. Капитан сборной Англии выполнил рывок сыграл в стеночку с Сессеньоном, и точно пробил в дальний угол. Это был 265-й гол Кейна за “Тоттенхэм”. 29-летнему форварду нужно забить еще один мяч, чтобы сравняться с рекордсменом “шпор” всех времен, великим Джимми Гривзом.

“Тоттенхэм” продолжал обстреливать ворота “Портсмута”, но гол Кейна в итоге остался единственным – 1:0.

Очень важную для себя победу добыл “Саутгемптон”. “Святые” замыкают турнирную таблицу АПЛ, имея серию из шести поражений подряд, четыре из них случились под руководством нового тренера Натана Джонса. Учитывая непростое положение “Саутгемптона” появились предположение, что 49-летний тренер вскоре может быть уволен.

И сегодня казалось, что безрадостные времена для “святых” продолжаться. “Кристал Пэлас” быстро забил свой гол, реализовав простую атаку через центр, болельщики “Саутгемптона” потеряли интерес к игре, распевая, как им не нравится футбол Джонса. Хозяева могли забивать второй, но Айю пробил в перекладину.

Однако у гостей есть Джеймс Уорд-Прауз и его умение пробивать стандарты. Вратарь “Пэлас” Гуаиты не сориентировался при подаче капитана “святых” и пустил мяч за шиворот. Гости вернулись в игру, фактически не имея моментов.

JWP ???? Dead Ball Situations



The @SouthamptonFC skipper puts it into an area of uncertainty and reaps the rewards ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/GPx1C3pXv1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023

Второй гол – еще одна ошибка Гуаиты. В этот раз он на ровном месте подарил мяч Адаму Армстронгу. 2:1 – “Саутгемптону” во многом повезло с этим результатом, но он может помочь команде воспрянуть духом.

С перевесом в один мяч победил и “Лестер”. Команда Брендана Роджерса играла против “Джиллингема”, последней команды профессиональной футбольной пирамиды, но долгое время не могла забить гол. Но все же класс игроков “Лестера” дал о себе знать. Тилеманс выполнял пас в штрафную, а там разобрались с соперниками Олбрайтон, Варди и Ихеаначо. Для нигерийского форварда “Лестера” этот гол стал 16-м в Кубке Англии.

Кубок Англии, третий раунд

“Тоттенхэм” – “Портсмут” (III) 1:0

Гол: Кейн 50

“Тоттенхэм”: Форстер – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон, Биссума, Сарр, Сессеньон (Спенс 77) – Хиль (Дивайн 90+2), Кейн, Сон

Предупреждения: Дэвис 90 – Томпсон 77

“Кристал Пэлас” – “Саутгемптон” 1:2

Голы: Эдуар 14 – Уорд-Прауз 37, Адам Армстронг 68

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн, Андерсен, Гэхи, Уорд (Шлупп 74) – Олисе, Дукуре (Миливоевич 64), Хьюз (Эзе 74) – Айю, Эдуар (Матета 65), Заха

“Саутгемптон”: Базуну – Перро, Салису, Чалета-Цар, Лянко – Уорд-Прауз, Мэйтленд-Найлз – Адам Армстронг (Дженепо 87), Арибо (Диалло 87), Эдози – Адамс (Мара 61)

Предупреждения: Уорд 36 – Перро 59, Чалета-Цар 67, Уорд-Прауз 75

“Джиллингем” (IV) – “Лестер” 0:1

Гол: Ихеаначо 56

“Лестер”: Иверсен – Брант, Сеюнджю, Вестергор, Олбрайтон – Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди 81), Макатир (Томас 85) – Варди (Дака 81), Ихеаначо

“Престон Норт Энд” (II) – “Хаддерсфилд Таун” (II) 3:1

Голы: Лис 60 (авт.), Диаби 73, Браун 85 – Камбери 57

“Рединг” (II) – “Уотфорд” (II) 2:0

Голы: Абрефа 45+3, Лонг 90+3

Meant it? ????



Kelvin Abrefa marks his #EmiratesFACup debut with a beauty for @ReadingFC, and just look at what it means ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/24IVKBWSRl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023

“Форест Грин Роверс” (III) – “Бирмингем Сити” (II)

Матч перенесен