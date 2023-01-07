Тен Хаг: В последние годы Манчестер Юнайтед купил много игроков ненадлежащего качества

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил трансферы "красных дьяволов" за последние годы:

"В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство купленных футболистов были игроками среднего уровня.

Для "Манчестер Юнайтед" недостаточно быть средним игроком. Носить футболку "Юнайтед" очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением", - сказал коуч.