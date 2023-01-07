Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: В последние годы Манчестер Юнайтед купил много игроков ненадлежащего качества
На кого же намекает тренер?
Фото: twitter.com/ManUtd
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил трансферы "красных дьяволов" за последние годы:
"В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство купленных футболистов были игроками среднего уровня.
Для "Манчестер Юнайтед" недостаточно быть средним игроком. Носить футболку "Юнайтед" очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением", - сказал коуч.
Напомним, Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. Под его руководством команды занимает четвёртую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков.
Популярное сейчас
- Челси нашел альтернативу Мудрику
- 16-летний игрок провел весь матч за ПСЖ и установил уникальный рекорд
- Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой
- Роналду не могли зарегистрировать из-за долгов Аль-Насра
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО