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Тен Хаг: В последние годы Манчестер Юнайтед купил много игроков ненадлежащего качества

Англия
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На кого же намекает тренер?

Тен Хаг: В последние годы Манчестер Юнайтед купил много игроков ненадлежащего качества

Фото: twitter.com/ManUtd

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил трансферы "красных дьяволов" за последние годы:

"В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство купленных футболистов были игроками среднего уровня.

Для "Манчестер Юнайтед" недостаточно быть средним игроком. Носить футболку "Юнайтед" очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением", - сказал коуч.

Напомним, Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. Под его руководством команды занимает четвёртую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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