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Голкипер Челси перенес операцию после перелома пальца

Англия
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Игрок должен достаточно быстро восстановиться

Голкипер Челси перенес операцию после перелома пальца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сенегальский голкипер "Челси" Эдуард Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

"30-летний футболист будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации", — написано в заявлении "Челси".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Менди принял участие в девяти матчах "Челси". На чемпионате мира 2022 года в Катаре голкипер сыграл во всех четырёх матчах сборной Сенегала.

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В статье: Челси (Лондон) Эдуар Менди
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Источник:
Сайт ФК "Челси"

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