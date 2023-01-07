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Голкипер Челси перенес операцию после перелома пальца
Игрок должен достаточно быстро восстановиться
Getty Images / Global Images Ukraine
Сенегальский голкипер "Челси" Эдуард Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
"30-летний футболист будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации", — написано в заявлении "Челси".
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Менди принял участие в девяти матчах "Челси". На чемпионате мира 2022 года в Катаре голкипер сыграл во всех четырёх матчах сборной Сенегала.
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