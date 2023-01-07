Голкипер Челси перенес операцию после перелома пальца

Сенегальский голкипер "Челси" Эдуард Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

"30-летний футболист будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации", — написано в заявлении "Челси".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Менди принял участие в девяти матчах "Челси". На чемпионате мира 2022 года в Катаре голкипер сыграл во всех четырёх матчах сборной Сенегала.