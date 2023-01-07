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Манчестер Юнайтед выбрал двух футболистов, с которыми в первую очередь нужно продлить контракты
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Getty Images/Global Images Ukraine
Для “Манчестер Юнайтед” продление контрактов с 25-летним нападающим Маркусом Рашфордом и 23-летним правым защитником Диогу Далотом является приоритетной задачей. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб уже работает с представителями футболистов для заключения новых соглашений.
В частности, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг настаивает на том, чтобы сохранить этих игроков.
Отметим, что недавно “манкунианцы” автоматически на год продлили контракты с футболистами, срок соглашений которых завершался летом 2023-го. Рашфорд и Далот были среди перечня этих исполнителей.
Контракты обоих игроков действительны до июня 2024 года.
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