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Манчестер Юнайтед выбрал двух футболистов, с которыми в первую очередь нужно продлить контракты

Англия
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Манчестер Юнайтед выбрал двух футболистов, с которыми в первую очередь нужно продлить контракты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Для “Манчестер Юнайтед” продление контрактов с 25-летним нападающим Маркусом Рашфордом и 23-летним правым защитником Диогу Далотом является приоритетной задачей. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб уже работает с представителями футболистов для заключения новых соглашений.

В частности, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг настаивает на том, чтобы сохранить этих игроков.

Отметим, что недавно “манкунианцы” автоматически на год продлили контракты с футболистами, срок соглашений которых завершался летом 2023-го. Рашфорд и Далот были среди перечня этих исполнителей.

Контракты обоих игроков действительны до июня 2024 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Диогу Далот
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Источник:
Fabrizio Romano

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