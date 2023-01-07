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Кейну осталось забить два гола до звания лучшего бомбардира в истории Тоттенхэма

Англия
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Войдет в историю "шпор"

Кейну осталось забить два гола до звания лучшего бомбардира в истории Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 1/32 финала Кубка Англии лондонский "Тоттенхэм" победил "Портсмут".

Счет в поединке открыл капитан "шпор" Харри Кейн – англичанин поразил ворота соперника на 50-й минуте. Таким образом, 29-летний форвард достиг отметки в 265 голов в составе "Тоттенхэма".

Примечательно, что у лучшего бомбардира в истории лондонцев Джимми Гривзи всего на один мяч больше – 266.

В этом сезоне на клубном уровне Кейн провел 32 матча, в которых забил 19 голов.

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В статье: Портсмут Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
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