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Кейну осталось забить два гола до звания лучшего бомбардира в истории Тоттенхэма
Войдет в историю "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 1/32 финала Кубка Англии лондонский "Тоттенхэм" победил "Портсмут".
Счет в поединке открыл капитан "шпор" Харри Кейн – англичанин поразил ворота соперника на 50-й минуте. Таким образом, 29-летний форвард достиг отметки в 265 голов в составе "Тоттенхэма".
Примечательно, что у лучшего бомбардира в истории лондонцев Джимми Гривзи всего на один мяч больше – 266.
В этом сезоне на клубном уровне Кейн провел 32 матча, в которых забил 19 голов.
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