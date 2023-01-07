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Источник: Коуч Челси лично контактировал с Мудриком
Поттер заинтересован в трансфере Михаила
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лондонский "Челси" продолжает борьбу за подписание вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.
Так в СМИ появилась информация, что у главного тренера Грэма Поттера был личный разговор с 22-летним украинцем. Коуч "пенсионеров" лично заинтересован в переходе Мудрика и обсуждал с Михаилом его потенциальную игровую роль в английской команде.
Сегодня также была информация, что "Шахтер" снова сообщил "Арсеналу", что хочет получить за Мудрика
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