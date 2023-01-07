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Источник: Коуч Челси лично контактировал с Мудриком

Англия
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Поттер заинтересован в трансфере Михаила

Источник: Коуч Челси лично контактировал с Мудриком

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Лондонский "Челси" продолжает борьбу за подписание вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Так в СМИ появилась информация, что у главного тренера Грэма Поттера был личный разговор с 22-летним украинцем. Коуч "пенсионеров" лично заинтересован в переходе Мудрика и обсуждал с Михаилом его потенциальную игровую роль в английской команде.

Сегодня также была информация, что "Шахтер" снова сообщил "Арсеналу", что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Грэм Поттер Михаил Мудрик
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