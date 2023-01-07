Кубок Англии. Брайтон продолжает забивать много, вылет Ноттингем Форест

Интересный факт: “Брайтон” лидирует в английской Премьер-лиге по количеству голов, забитых на выезде (19). Десять из них команда Роберто Де Дзерби забила в трех последних гостевых победах над “Вулверхэмптоном” (3:2), “Саутгемптоном” (3:1) и “Эвертоном” (4:1).

“Чайки” продолжили свою традицию забивать много на выезде в матче третьего раунда Кубка Англии против “Мидлсбро”. “Боро” под руководством легенды “Манчестер Юнайтед” Майкла Каррика показывает хорошие результаты, выиграв семь из девяти последних матчей Чемпионшипа. Однако “Брайтон” все же оказался слишком сильным соперником для команды Каррика.

В первом тайме была еще надежда на равную игру. “Брайтон” больше владел мячом, “Мидлсбро” сидел ниже и удачно пользовался свободными зонами на половине поля соперника. Гости забили первыми – Гросс был на добивании после удара Марча, но “Мидлсбро” быстро отыгрался благодаря точному удару Акпома головой.

Для “Мидлсбро” это был последний гол в матче, а “Брайтон” забил еще четыре раза. В первом тайме свой гол забил Лаллана, протолкнув в ворота кросс/удар Митомы, а во втором тайме удачно вошел в игру чемпион мира Мак Аллистер. Сначала аргентинец удачно подставил пятку под удар Эступиньяна, а затем пробил в дальний угол ворот Стеффена. Наконец отличиться голом удалось и форварду Ундаву, который провел на поле всего десять минут.

Back in blue and white. ???????????? pic.twitter.com/TcR2dfjVnd — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 7, 2023

Вышел в четвертый раунд и “Фулхэм”. Команда Марко Силвы очень профессионально провела матч против “Халл Сити”, первый гол за “дачников” провел Курзава, а точку в матче поставил Джеймс. Отметим возвращение на поле после продолжительной травмы экс-вингера “Шахтера” Соломона.

А вот еще две команды АПЛ покинули Кубок Англии. Главный тренер “Ноттингем Фореста” Стив Купер сделал 11 замен в составе после победного матча с “Саутгемптоном” в чемпионате и команда “Б” провалилась в игре с одним из аутсайдеров Чемпионшипа “Блэкпулом”. “Мандаринки” не выигрывают в своем первенстве девять матчей, но смогли забить четыре гола “Форресту”. Только при счете 0:4 гости смогли отыграть один мяч – 4:1.

Вылетел и “Борнмут”, но соперник у “вишенок” был посерьезней. “Бернли” уверенно лидирует в Чемпионшипе и вероятнее всего вернется в АПЛ спустя год после вылета. Новый тренер Венсан Компани отошел от традиции Шона Дайча, “Бернли” играет низом, 4-3-3, классика позиционного футбола, в Чемпионшипе – 52 гола, лучший показатель в лиге.

В матче “Борнмута” с “Бернли” было забито шесть голов, большинство из них после ошибок соперников. Гости ошибались меньше и реализовывали свои шансы лучше, поэтому и победили.

Working smarter and harder ???????? pic.twitter.com/5DTcC30JgG — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 7, 2023

В шаге от сенсаций был “Честерфилд”. Команда нелигового футбола была близка к тому, чтобы выбить пятикратного обладателя Кубка Англии “Вест Бромвич Альбион”, но пропустила на 90+3 минуте. Придется играть переигровку.

Удалось избежать переигровки “Сандерленду”, который вырвал победу у “Шрусбери”, забив голы на 90+2 и 90+4 минуте.

Chris Rigg...



15 years, 203 days - the youngest outfield player in #SAFC history ❤️???? pic.twitter.com/gCYAdCaiEM — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 7, 2023

Кубок Англии, третий раунд

“Мидлсбро” (II) – “Брайтон” 1:5

Голы: Акпом 13 – Гросс 8, Лаллана 29, Мак Аллистер 58, Мак Аллистер 80, Ундав 88

“Мидлсбро”: Стеффен – Смит, Фрай, Макнейр, Джилес (Бола 81) – Форсс (Уотмор 59), Хоусон, Хэкни (Моуэтт 59), Макгри (Джонс 59) – Акпом, Крукс (Арчер 68)

“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Колуилл (Уэбстер 81), ван Хеке, Лэмпти – Гросс (Ундав 81), Кайседо – Митома (Энкисо 64), Лаллана (Мак Аллистер 46), Марч – Фергюсон (Уэлбек 64)

Предупреждения: Джилес 76 – Кайседо 55

“Борнмут” – “Бернли” (II) 2:4

Голы: Кристи 12, Соланке 48 – Бенсон 6, Зарури 39, Зарури 43, Бенсон 57

“Борнмут”: Траверс – Смит, Стивенс, Сенеси (Келли 46), Земура (Стэйси 46) – Кристи (Дембеле 69), Кук, Ротуэлл (Мур 46), Энтони – Соланке, Биллинг

“Бернли”: Пикок-Фаррелл – Тэйлор, Байер, Харвуд-Беллис (Макналли 27), Робертс – Гудмундссон (Корк 70), Каллен, Браунхилл – Зарури (Чурлинов 81), Барнс, Бенсон (Телла 70)

Предупреждения: Смит 81 – Чурлинов 84, Каллен 89

“Блэкпул” (II) – “Ноттингем Форест” 4:1

Голы: Экпитета 17, Поведа 64, Хэмилтон 71, Йейтс 87 – Йейтс 90+2

“Ноттингем Форест”: Хеннесси – Тоффоло, Маккенна, Кук, Уильямс (Со 79) – О’Брайен (Джонсон 68), Колбэк, Фьюстер (Йейтс 65) – Скарпа – Деннис, Сарридж

Предупреждения: Поведа 64 – Колбек 45, Джонсон 80

“Халл Сити” (II) – “Фулхэм” 0:2

Голы: Курзава 37, Джеймс 90+4

“Фулхэм”: Родак – Курзава (Робинсон 76), Адарабийо, Диоп, Декордова-Рид (Тете 72) – Кэйрни, Харрисон Рид (Чалоба 87) – Джеймс, Перейра (Палинья 72), Уилсон (Соломон 76) – Винисиус

“Флитвуд Таун” (III) – Куинз Парк Рейнджерс” (II) 2:1

Голы: Нсиала 40, Омочере 67 – Филд 37

“Ипсвич Таун” (III) – “Ротерэм Юнайтед” (II) 4:1

Голы: Хампфрис 43, Чаплин 74 (пен.), Ладапо 79, Бернс 87 (пен.) – Вашингтон 47 (пен.)

“Миллуолл” (II) – “Шеффилд Юнайтед” (II) 0:2

Голы: Джеббисон 23, Богл 36

“Шрусбери Таун” (III) – “Сандерленд” (II) 1:2

Голы: Пеннингтон 81 – Стюарт 90+2, О’Ньен 90+4

“Честерфилд” (V) – “Вест Бромвич Альбион” (II) 3:3

Голы: Уильямс 7, Добра 36, Добра 41 – Томас-Асанте 2, Грант 17, Томас-Асанте 90+3

“Борем Вуд” (V) – “Аккрингтон Стэнли” (III) 1:1

Голы: Ндлову 78 – Эстли 6