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Артета - Мудрике: Игроки сами решают, где они хотят играть

Англия
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Но в клубах УПЛ это правило немного работает по-другому

Артета - Мудрике: Игроки сами решают, где они хотят играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался насчет возможного перехода вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в английский клуб.

"Пока ничего нового. В конце концов игроки сами решают, где они хотят играть", - поделился коуч "пушкарей".

Также испанский наставник негодовал на сложности ведения транферных переговоров в это окно из-за больших сумм.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Twiiter Simon Collings

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