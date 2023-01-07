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Артета - о Мудрике: Игроки сами решают, где они хотят играть
Но в клубах УПЛ это правило немного работает по-другому
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался насчет возможного перехода вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в английский клуб.
"Пока ничего нового. В конце концов игроки сами решают, где они хотят играть", - поделился коуч "пушкарей".
Также испанский наставник негодовал на сложности ведения транферных переговоров в это окно из-за больших сумм.
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Источник:Twiiter Simon Collings
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Комментарии (2)
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aleks68
07.01.2023 в 21:33
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MaximSK (Киев)
07.01.2023 в 21:01
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