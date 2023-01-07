Кубок Англии. Ньюкасл проиграл команде третьей лиги, победа Вест Хэма над Брентфордом, сенсация от Рексхэма

После возвращения “Брентфорда” в английскую Премьер-лигу “пчелы” выиграли три подряд матча у “Вест Хэма”, в последний раз совсем недавно, 30 декабря на “Лондон Стэдиум”. “Вест Хэму” не до реваншей, ситуация в турнирной таблице АПЛ угрожающая, но тренер “хаммерс” Дэвид Мойес решил серьезно отнестись к Кубку Англии, и поставил максимально близкий к основе состав. “Вест Хэм” не выигрывал во внутренних английских соревнованиях семь матчей. Эту серию нужно было прервать, считал Мойес.

Його визави Томас Франк все же делает главным приоритетом АПЛ, поэтому в составе “Брентфорда” было немало резервистов.

В первом тайме качественного футбола было, не в последнюю очередь из-за сильного дождя. У хозяев был неплохой момент, который не реализовал Висса, у “хаммерс” каких-то креативных действий не было.

После перерыва “Вест Хэм” добавил, пробивали по воротам Соучек и Боуэн, но победу “хаммерс” принес выход на замену Саида Бенрахма, бывшего игрока “Брентфорда”. Райс сыграл в подкате в центре поля, а алжирец по неприятной для Стракоши траектории отправил мяч в ворота. Клиншит и победа, Мойес может быть доволен. Впереди у “Вест Хэма” матчи против АПЛ против “Вулверхэмптона” и “Эвертона”, сегодняшняя победа может дать заряд уверенности.

And it stayed ???????????? ????



Saïd Benrahma with a scorcher against his former club ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/d8oTVQmdnO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023

Большую сенсацию удалось сделать “Рексхэму”, команде Национальной лиги, которая принадлежить голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. В остросюжетной игре с “Ковентри” (Чемпионшип) команде пятого дивизиона удалось забить четыре гола, но выигрывая 4:1, и играя в большинстве, “Рексхэм” едва не упустил победу.

Но еще более впечатляющее достижение удалось “Шеффилд Уэнсдей”, одному из лидеров Лиги 1. “Совы” стали только второй командой в сезоне 2022/23, которой удалось обыграть “Ньюкасл”.

Конечно, нужно сразу сказать, что это был не тот “Ньюкасл”, к которому не привыкли. Из той команды, которая продемонстрировала оборонительный мастер-класс против “Ньюкасла”, в основе остались только Лонгстафф, Ботман и Жоэлинтон. Зато вышел на поле 70-миллионный форвард Александер Исак, который наконец-то восстановился после травмы.

Шведский нападающий мог дважды забивать в первом тайме, но отличные сейвы делал вратарь “Шеффилд Уэнсдей” Камерон Доусон.

Не все игроки второй команды “Ньюкасла” находятся в хорошей физической форме, в частности левый защитник Джамал Льюис. Именно с его фланга прилетел голевая атака хозяев – гол забил Джон Уиндесс.

Эдди Хау не хотел вылетать и тренер “Ньюкасла” провел тройную замену, выпустив на поле Гимарайнша, Альмирона и Уиллока. Но “сороки” сразу пропустили второй. Гимарайнш и Жоэлинтон помешали друг другу в центре поля, Смит выполнил пас на Уиндесса и нападающий “Шеффилд Уэнсдей” оформил дубль, переиграв Дубравку.

Только после выхода на поле Триппьера “Ньюкаслу” удалось отыграть один гол. Первым своим касанием фулбек “сорок” выполнил подачу с углового, Вуд выиграл борьбу в воздухе, а Гимарайнш был на добивании. Бразилец был в очевидном офсайде, но в этом матче система VAR не работала, и гол был засчитан.

У “Ньюкасла” было более двадцати минут, чтобы забить второй гол, но “Шеффилд Уэнсдей” удалось отбиться. Большое достижение для 48-летнего тренера Даррена Мура и его команды.

Кубок Англии, третий раунд

“Брентфорд” – “Вест Хэм” 0:1

Гол: Бенрахма 79

“Брентфорд”: Стракоша – Айер (Генри 80), Соренсен, Ми (Тревитт 90) – Расмуссен, Дасилва (Янельт 69), Йенсен, Дамсгор (Канос 80), Годдос – Льюис-Поттер (Шаде 69), Висса

“Вест Хэм”: Фабианский – Агер, Огбонна, Доусон – Эмерсон, Соучек (Бенрахма 69), Райс, Пакета (Даунз 86), Джонсон – Антонио (Форнальс 86), Боуэн

Предупреждения: Висса 64 – Доусон 73

“Ковентри Сити” (II) – “Рексхэм” (V) 3:4

Голы: Шиф 36, Дьекерш 69, Палмер 76 – Долби 12, Ли 18, О’Коннор 45+6, Маллин 58 (пен.)

Удаление: Пансо 57 (“Ковентри”)

“Гримсби Таун” (IV) – “Бертон Альбион” (III) 1:0

Гол: Ричардсон 76

“Лутон Таун” (II) – “Уиган Атлетик” (II) 1:1

Голы: Корник 45+1 – Нейлор 17

“Шеффилд Уэнсдей” (III) – “Ньюкасл” 2:1

Голы: Уиндесс 52, Уиндесс 65 – Гимарайнш 69

“Ньюкасл”: Дубравка – Льюис (Триппьер 69), Ботман, Ласселс, Манкильо – Андерсон (Виллок 60), Лонгстафф (Гимарайнш 60), Жоэлинтон – Мерфи (Альмирон 60), Исак (Вуд 46), Ритчи

Предупреждения: Деле-Баширу 45+1