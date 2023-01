Кубок Англии. Ньюкасл проиграл команде третьей лиги, победа Вест Хэма над Брентфордом, сенсация от Рексхэма

После возвращения “Брентфорда” в английскую Премьер-лигу “пчелы” выиграли три подряд матча у “Вест Хэма”, в последний раз совсем недавно, 30 декабря на “Лондон Стэдиум”. “Вест Хэму” не до реваншей, ситуация в турнирной таблице АПЛ угрожающая, но тренер “хаммерс” Дэвид Мойес решил серьезно отнестись к Кубку Англии, и поставил максимально близкий к основе состав. “Вест Хэм” не выигрывал во внутренних английских соревнованиях семь матчей. Эту серию нужно было прервать, считал Мойес.

Його визави Томас Франк все же делает главным приоритетом АПЛ, поэтому в составе “Брентфорда” было немало резервистов.

В первом тайме качественного футбола было, не в последнюю очередь из-за сильного дождя. У хозяев был неплохой момент, который не реализовал Висса, у “хаммерс” каких-то креативных действий не было.

После перерыва “Вест Хэм” добавил, пробивали по воротам Соучек и Боуэн, но победу “хаммерс” принес выход на замену Саида Бенрахма, бывшего игрока “Брентфорда”. Райс сыграл в подкате в центре поля, а алжирец по неприятной для Стракоши траектории отправил мяч в ворота. Клиншит и победа, Мойес может быть доволен. Впереди у “Вест Хэма” матчи против АПЛ против “Вулверхэмптона” и “Эвертона”, сегодняшняя победа может дать заряд уверенности.

