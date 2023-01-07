Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Портсмут 1:0. Обзор матча и видео гола
"Шпоры" идут дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/32 Кубка Англии лондонский "Тоттенхэм" дома минимально обыграл "Портсмут" - победу команде Антонио Конте принес капитан "шпор" Харри Кейн.
Кубок Англии, третий раунд
Гол: Кейн 50
“Тоттенхэм”: Форстер – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон, Биссума, Сарр, Сессеньон (Спенс 77) – Хиль (Дивайн 90+2), Кейн, Сон
Предупреждения: Дэвис 90 – Томпсон 77
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Странное судейство и бесподобная Субмарина
- Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко
- 120 миллионов или трансфер не состоится. Бенфика выставила ультиматум клубам за открытие ЧМ-2022
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн