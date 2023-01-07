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Тоттенхэм - Портсмут 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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"Шпоры" идут дальше

Тоттенхэм - Портсмут 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 1/32 Кубка Англии лондонский "Тоттенхэм" дома минимально обыграл "Портсмут" - победу команде Антонио Конте принес капитан "шпор" Харри Кейн.

Кубок Англии, третий раунд

“Тоттенхэм” – “Портсмут” (III) 1:0

Гол: Кейн 50

“Тоттенхэм”: Форстер – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон, Биссума, Сарр, Сессеньон (Спенс 77) – Хиль (Дивайн 90+2), Кейн, Сон

Предупреждения: Дэвис 90 – Томпсон 77

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В статье: Портсмут Тоттенхэм (Лондон)
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