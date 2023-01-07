Гакпо дебютировал за Ливерпуль

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" играет на "Энфилде" против "Вулвергемптона".

На левый фланг атаки своей команды главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выпустил Коди Гакпо. Для 23-летнего голландца поединок против волков стал дебютным в футболке английской команды.

Напомним, Коди перешел в "Ливерпуль" из ПСВ.

В этом сезоне Эредивиз Гакпо провел 14 матчей, забил 9 голов и оформил 12 ассистов.