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Гакпо дебютировал за Ливерпуль

Англия
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Первая игра для Коди в составе "красных"

Гакпо дебютировал за Ливерпуль

Фото: twitter.com/LFC

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В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" играет на "Энфилде" против "Вулвергемптона".

На левый фланг атаки своей команды главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выпустил Коди Гакпо. Для 23-летнего голландца поединок против волков стал дебютным в футболке английской команды.

Напомним, Коди перешел в "Ливерпуль" из ПСВ.

В этом сезоне Эредивиз Гакпо провел 14 матчей, забил 9 голов и оформил 12 ассистов.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Коди Гакпо
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