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Трент Александер-Арнольд достиг отметки в 250 матчей за Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

В 24 года

Трент Александер-Арнольд достиг отметки в 250 матчей за Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" играет на "Энфилде" против "Вулверхемптона".

В стартовом составе команды Юргена Клоппа на поединок вышел правый защитник Трент Александер-Арнольд. Таким образом, 24-летний англичанин достиг отметки в 250 матчей за мерсисайдцев.

В этом сезоне на клубном уровне Трент принял участие в 25 матчах, забил 3 гола и совершил 1 ассист.

Александер-Арнольд дебютировал в составе первой команды "Ливерпуля" в 2016 году. За это время защитник выиграл все английские титулы, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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