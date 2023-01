Трент Александер-Арнольд достиг отметки в 250 матчей за Ливерпуль

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" играет на "Энфилде" против "Вулверхемптона".

В стартовом составе команды Юргена Клоппа на поединок вышел правый защитник Трент Александер-Арнольд. Таким образом, 24-летний англичанин достиг отметки в 250 матчей за мерсисайдцев.

В этом сезоне на клубном уровне Трент принял участие в 25 матчах, забил 3 гола и совершил 1 ассист.

Александер-Арнольд дебютировал в составе первой команды "Ливерпуля" в 2016 году. За это время защитник выиграл все английские титулы, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

250 appearances for his boyhood club ♥



A special milestone for @TrentAA tonight ✨ pic.twitter.com/hHK5MGRSbd