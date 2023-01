Кубок Англии. Ливерпуль сыграл вничью с Вулверхэмптоном

Кубок Англии, 1/32 финала

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Хотя и результаты "Ливерпуля" в последних матчах пошли вверх, это не значит, что игра тоже следует за тем же направлением. Это подтвердил предыдущий поединок против “Брентфорда”, это же повторилось и сегодня. Единственный положительный момент подопечных Клоппа сегодня – это реализация. А вот у "Вулверхэмптона" контрастов больше.

У "мерсисайдцев" было большое преимущество во владении мячом, однако воплотить ее хоть во что-то у чужих ворот не удавалось почти весь тайм. А вот у владений Алиссона было весело, и в первую очередь – именно из-за игроков хозяев.

На 14-й минуте Матип затянул с решением в собственной штрафной, из-за чего его успел накрыть Гедеш. В этом моменте камерунец доиграл до конца и исправил ошибку. Однако через 12 минут "Ливерпулю" не повезло в похожем моменте. На этот раз Алиссон, такое чувство, что не видел Гедеша и отдал мяч ему прямо в ноги. Португалец быстро воспользовался ошибкой бразильца и отправил мяч в ворота. Прессинг команды Лопетеги принес ей результат.

"Мерсисайдцы" ответили на 45-й минуте. И этот гол не являлся результатом затяжных позиционных атак, которыми хозяева весь первый тайм пытались вымучить соперника. Все произошло очень быстро: гости потеряли мяч в центре поля, Трент длинной передачей отправил мяч в штрафную, откуда Нуньес в касание обыграл голкипера. Это был единственный момент Дарвина за 90 минут, и он его реализовал. Практически нонсенс.

The assist ????

The finish ????@Darwinn99 with an #EmiratesFACup debut goal of pure perfection for @LFC pic.twitter.com/YpbzaEiizu