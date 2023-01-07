Кубок Англии. Ливерпуль сыграл вничью с Вулверхэмптоном

Кубок Англии, 1/32 финала

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Хотя и результаты "Ливерпуля" в последних матчах пошли вверх, это не значит, что игра тоже следует за тем же направлением. Это подтвердил предыдущий поединок против “Брентфорда”, это же повторилось и сегодня. Единственный положительный момент подопечных Клоппа сегодня – это реализация. А вот у "Вулверхэмптона" контрастов больше.

У "мерсисайдцев" было большое преимущество во владении мячом, однако воплотить ее хоть во что-то у чужих ворот не удавалось почти весь тайм. А вот у владений Алиссона было весело, и в первую очередь – именно из-за игроков хозяев.

На 14-й минуте Матип затянул с решением в собственной штрафной, из-за чего его успел накрыть Гедеш. В этом моменте камерунец доиграл до конца и исправил ошибку. Однако через 12 минут "Ливерпулю" не повезло в похожем моменте. На этот раз Алиссон, такое чувство, что не видел Гедеша и отдал мяч ему прямо в ноги. Португалец быстро воспользовался ошибкой бразильца и отправил мяч в ворота. Прессинг команды Лопетеги принес ей результат.

"Мерсисайдцы" ответили на 45-й минуте. И этот гол не являлся результатом затяжных позиционных атак, которыми хозяева весь первый тайм пытались вымучить соперника. Все произошло очень быстро: гости потеряли мяч в центре поля, Трент длинной передачей отправил мяч в штрафную, откуда Нуньес в касание обыграл голкипера. Это был единственный момент Дарвина за 90 минут, и он его реализовал. Практически нонсенс.

The assist ????

The finish ????@Darwinn99 with an #EmiratesFACup debut goal of pure perfection for @LFC pic.twitter.com/YpbzaEiizu — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023

После перерыва “Ливерпуль” домучил “Вулверхэмптон” и позиционной атакой. Но, опять же, здесь больше “заслуга” защиты гостей. Гакпо забросил в направлении Салаха, который к тому же находился в офсайде, однако Тоти головой продолжил мяч на египтянина – Мохамед пробил в левый угол.

Не прошло и пяти минут, как “волки” могли сравнять счет, однако удар Айта-Нури потянул Алиссон. Хорошая позиция была у француза, мог исполнить и лучше. Однако спустя 10 минут после этого момент гости все-таки забили. После серии замен от Лопетеги свежие Кунья и Хван создали гол. После прострела бразильца мяч срикошетил от Конате к корейцу и в конце концов залетел в ворота между ног Алиссону.

На 81-й минуте "Вулверхэмптон" снова забил между ног игроку хозяев. Гости неудачно разыграли угловой, а уже во время второй фазы атаки Тоти пяткой отправил мяч в ворота транзитом через “домик” Александера-Арнольда. Однако в Куньи, который выполнял угловой, а позже прострел, арбитры зафиксировали офсайд. VAR подтвердил, что это справедливо.

Теперь команды встретятся еще раз во время переигровки. Повторный матч состоится уже на "Молинью" примерно в середине января. Этим точно не будет доволен Клопп, но в первую очередь нужно реформировать команду, потому что, казалось бы, аутсайдер АПЛ "вулвз" имел большие шансы сегодня победить.

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Нуньес 45, Салах 52 – Гедеш 26, Хван 67

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 85), Матип, Конате, Робертсон – Хендерсон (Кейта 68), Фабинью (Эллиот 75), Тьяго – Салах (Доук 84), Нуньес, Гакпо (Окслейд-Чемберлен 84)

Вулверхэмптон: Саркич – Лембикиса (Семеду 68), Коллинз, Тоти, Хонни – Траоре, Невеш (Хван 63), Ходж, Айт Нури (Буэну 73) – Хименес (Кунья 63), Гедеш (Нуньеш 63)

Предупреждения: Хонни 62, Лопетеги 84