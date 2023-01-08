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Мы доминировали, но потом соперник взялся за дело, - Клопп после ничьей с Вулвз
Команда играла не на полную силу
Фото: twitter.com/LFC
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Вулверхэмптоном" (2:2) во вчерашнем матче 3-го раунда Кубка Англии:
"Мы хорошо начали, доминировали. У нас были реально хорошие эпизоды. Потом мы пропустили необязательный гол, но мы все знаем, как часто Алиссон спасает нас.
Мы отыгрались, забив превосходный гол, и в перерыве прекрасно понимали, что нужно сделать, чтобы прибавить и доставить им больше хлопот.
Мы доминировали, но потом соперник взялся за дело, и мы стали реже выигрывать единоборства. Они создали нам огромные проблемы, которые так и остались неразрешенными. Нам не повезло, когда они сравняли, но игрока не нужно было пускать в штрафную", – сказал Клопп.
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