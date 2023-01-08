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Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков

Англия
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Доходы футболистов будут уравнены

Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков

Фото: Goal.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ввёл новое правило по ограничению зарплат игроков в клубе. "Правило Роналду", ограничит прибыль футболистов до 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

Уже известно, что первым это правило коснётся голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет € 425 тыс. в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большему количеству игроков платили на одном уровне, а не выплачивали отдельным звёздам очень большую заработную плату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с клубом "Аль-Наср", которое рассчитано до 2025 года.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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