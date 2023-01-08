С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" расписали боевую ничью. Первый гол в матче был особенно курьезный: голкипер "мерсисайдцев" Алиссон просто подарил мяч сопернику – тот не промахнулся. Еще до перерыва хозяева ответили голом Нуньеса, а во втором тайме каждая из команд забила еще по одному легальному голу. "Волки" могли и вырвать победу, даже отпраздновали взятие ворот, однако арбитры отменили его из-за офсайда. Вскоре подопечных Клоппа и Лопетеги ждет переигровка.

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Нуньес 45, Салах 52 – Гедеш 26, Хван 67