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С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

В одном поединке судьба путевки в следующий раунд не решилась

С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" расписали боевую ничью. Первый гол в матче был особенно курьезный: голкипер "мерсисайдцев" Алиссон просто подарил мяч сопернику – тот не промахнулся. Еще до перерыва хозяева ответили голом Нуньеса, а во втором тайме каждая из команд забила еще по одному легальному голу. "Волки" могли и вырвать победу, даже отпраздновали взятие ворот, однако арбитры отменили его из-за офсайда. Вскоре подопечных Клоппа и Лопетеги ждет переигровка.

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Нуньес 45, Салах 52 – Гедеш 26, Хван 67

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль
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