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С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
В одном поединке судьба путевки в следующий раунд не решилась
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" расписали боевую ничью. Первый гол в матче был особенно курьезный: голкипер "мерсисайдцев" Алиссон просто подарил мяч сопернику – тот не промахнулся. Еще до перерыва хозяева ответили голом Нуньеса, а во втором тайме каждая из команд забила еще по одному легальному голу. "Волки" могли и вырвать победу, даже отпраздновали взятие ворот, однако арбитры отменили его из-за офсайда. Вскоре подопечных Клоппа и Лопетеги ждет переигровка.
"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:2
Голы: Нуньес 45, Салах 52 – Гедеш 26, Хван 67
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