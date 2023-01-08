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Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузками. Мы ищем другого нападающего
Манкунианцы нуждаются в усилении
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб ищет нового форварда.
– Не слишком ли команда зависит от Рэшфорда?
– Есть причина, по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.
Дело не в том, что мы слишком на Рэшфорда полагаемся. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.
Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно.
А еще Маркус Рэшфорд извлекает из этого пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус.
Не только Антони Марсьяль, но и Антони забил. Бруну Фернандеш тоже очень даже способен забивать, Кристиан Эриксен будет создавать моменты, и он тоже может отличиться. Так что у нас есть много игроков, которые могут дать нам голы, – сказал тренер.
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