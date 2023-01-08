Один из лидеров Эвертона выбыл на три недели

Полузащитник "Эвертона" Алекс Ивоби попал в лазарет на три недели. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Нигериец получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Левый защитник "манкунианцев" Маласия выполнил жесткий подкат под Ивоби на старте второго тайма. Алекса вынесли с поля на носилках – вместо него на поле вышел Дукуре.

У игрока диагностировали травму связок голеностопного сустава. Операционное вмешательство не потребуется.

В этом сезоне на счету Ивоби один гол и шесть ассистов в 21 матче.