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Один из лидеров Эвертона выбыл на три недели
Очередные плохие новости для Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Эвертона" Алекс Ивоби попал в лазарет на три недели. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Нигериец получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Левый защитник "манкунианцев" Маласия выполнил жесткий подкат под Ивоби на старте второго тайма. Алекса вынесли с поля на носилках – вместо него на поле вышел Дукуре.
У игрока диагностировали травму связок голеностопного сустава. Операционное вмешательство не потребуется.
В этом сезоне на счету Ивоби один гол и шесть ассистов в 21 матче.
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