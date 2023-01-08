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Директор МЮ: Мы ищем нового нападающего. Но мы уже потратили 200 млн летом
Определенный диссонанс
Фото: manutd.com
Директор "Манчестер Юнайтед" по футболу Джон Мерто прокомментировал трансферные планы клуба:
“Мы не будем заняты в январе, но ни для кого не секрет, что мы ищем нового нападающего. Мы уже потратили летом 200 миллионов фунтов стерлингов.
Мы уже хорошо разрабатываем планы на следующее лето”, – сказал Мертон.
Напомним, что "манкунианцы" прошлым летом подписали пятерых игроков: Антони, Каземиро, Мартинеса, Маласию и Эриксена. Только датчанин пришел на правах свободного агента, за остальных игроков заплатили ориентировочно 239 млн евро без учета бонусов.
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