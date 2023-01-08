Директор МЮ: Мы ищем нового нападающего. Но мы уже потратили 200 млн летом

Директор "Манчестер Юнайтед" по футболу Джон Мерто прокомментировал трансферные планы клуба:

“Мы не будем заняты в январе, но ни для кого не секрет, что мы ищем нового нападающего. Мы уже потратили летом 200 миллионов фунтов стерлингов.

Мы уже хорошо разрабатываем планы на следующее лето”, – сказал Мертон.