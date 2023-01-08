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Директор МЮ: Мы ищем нового нападающего. Но мы уже потратили 200 млн летом

Англия
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Определенный диссонанс

Директор МЮ: Мы ищем нового нападающего. Но мы уже потратили 200 млн летом

Фото: manutd.com

Новина українською

Директор "Манчестер Юнайтед" по футболу Джон Мерто прокомментировал трансферные планы клуба:

“Мы не будем заняты в январе, но ни для кого не секрет, что мы ищем нового нападающего. Мы уже потратили летом 200 миллионов фунтов стерлингов.

Мы уже хорошо разрабатываем планы на следующее лето”, – сказал Мертон.

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Напомним, что "манкунианцы" прошлым летом подписали пятерых игроков: Антони, Каземиро, Мартинеса, Маласию и Эриксена. Только датчанин пришел на правах свободного агента, за остальных игроков заплатили ориентировочно 239 млн евро без учета бонусов.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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