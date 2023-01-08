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Манчестер Юнайтед близок к аренде форварда Бернли

Англия
(1 голосов)

Игрок сборной Нидерландов может попробовать себя в новом клубе

Манчестер Юнайтед близок к аренде форварда Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст может перейти из "Бернли" в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Форвард настаивает на переходе, так как считает, что может показать себя намного лучше, имея рядом сильных партнеров.

Вегорст нравится тренеру "МЮ" Эрику тен Хагу. Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст "Юнайтед" возможность действовать в атаке более прямолинейно.

На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли Ваут Вегхорст
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2023 в 15:27
Краще Довбика
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