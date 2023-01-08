Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед близок к аренде форварда Бернли
Игрок сборной Нидерландов может попробовать себя в новом клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский нападающий Ваут Вегорст может перейти из "Бернли" в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.
Форвард настаивает на переходе, так как считает, что может показать себя намного лучше, имея рядом сильных партнеров.
Вегорст нравится тренеру "МЮ" Эрику тен Хагу. Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст "Юнайтед" возможность действовать в атаке более прямолинейно.
На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Атлетико - Барселона: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол
- Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО