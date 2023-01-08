Манчестер Юнайтед близок к аренде форварда Бернли

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст может перейти из "Бернли" в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Форвард настаивает на переходе, так как считает, что может показать себя намного лучше, имея рядом сильных партнеров.

Вегорст нравится тренеру "МЮ" Эрику тен Хагу. Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст "Юнайтед" возможность действовать в атаке более прямолинейно.

На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).