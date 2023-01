Кубок Англии. Эпическая ничья Кардиффа и Лидса, вылет Норвича

Шестого января 2001 года “Кардифф Сити” и “Лидс” сыграли один из самых известный матчей в истории Кубка Англии. Как и сегодня, это был третий раунд, “Лидс” представлял АПЛ, а “Кардифф Сити” был глубоким середняком Чемпионшипа. Разница состояла в том, что собой представлял тот “Лидс”. “Лидс” Дэвида О’Лири приехал в Южный Уэльс на старый стадион “Ниниан Парк” в статусе лидера Премьер-лиги и полуфиналиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Марк Видука, Ли Бойер, Алан Смит, Джонатан Вутгейт провели полный матч за “Лидс”, но сенсационно со счетом 2:1 победил “Кардифф Сити”, которым в то время владел одиозный бизнесмен Сэм Хаммам. Рио Фердинанд вспоминал, что после той атмосферы, которую он испытал на “Ниниан Парк” ему не был страшен любой стадион.

Что интересно, после того матча “Лидс” выиграл у “Кардиффа” всего в трех из 22 матчей, команды чаще всего пересекались в Чемпионшипе.

И сегодня “Лидс” не смог обыграть “Кардифф”, и игра получилась не менее зрелищной, чем триллер 2001 года.

Джесси Марш провел частичную ротацию, выпустив резервистов в защиту и среднюю линию. И это было ощутимо. “Лидс” пропустил два гола во многом из-за отсутствия коммуникации и сыгранности. Стрейк и вратарь Роблес не решили между собой, кто должен был сыграть против Оджо, возникла паника и Филоджин-Бидас сыграл на добивании. А затем свой гол забил и Оджо. Никто не мешал Риномготе исполнить пас черпачком в штрафную, Льоренте не дотянулся до мяча и воспитанник “Ливерпуля” точно пробил по воротам.

В первом тайме была более-менее равная игра, но после перерыва атаковал только “Лидс”. У “Кардиффа” было ноль ударов, у “Лидса” двадцать (в створ пять), и команда Джесси Марша создала огромное количество моментов.

Ей удалось отыграться. Лучший бомбардир “Лидса” Родриго забил свой одиннадцатый гол в сезоне после розыгрыша углового, испанец мог делать дубль, но не реализовал пенальти после того, как защитник “Кардиффа” Баган выбил мяч из своих ворот рукой.

“Кардифф” всеми силами отбивался, но победный счет не удержал. Забил еще один футболист, вышедший со скамейки запасных. Ньонто запустил мяч в штрафную низом, Фирпо дал пас пяткой, а Перкинс опередил Алнвика, и отправил мяч в ворота. Командам понадобится переигровка.

No better time to get your first professional goal ☑️@LUFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/AkfDpeyEQy