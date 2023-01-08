Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 4:0. Больше не конкуренты

Новые владельцы “Челси” потратили более 300 млн фунтов на новых футболистов в сезоне 2022/23, но при этом команда стала в разы хуже. Это надо было умудриться.

Можно долго говорить о кадровых проблемах “Челси”. Да, травмированы Менди, Джеймс, Чилуэлл, Фофана, Канте, Стерлинг, Пулисик, Лофтус-Чик, Броя. Но так ли был слаб “Челси”, чтобы настолько безвольно проигрывать полуосновной команде “Сити”? Сегодня дебютировал в основе “Челси” 19-летний защитник Башир Хамфрис, получил очередной старт Льюис Холл. Но остальные футболисты? На трансферы Аррисбалаги, Кулибали, Ковачича, Жоржиньо, Хавертца и Зиеша “Челси” потратил более 300 млн евро. Клубные воспитанники Чалоба, Галлахер и Маунт – это футболисты хорошего, в случае Маунта элитного уровня. “Это было просто недопустимо. Игроки “Челси” должны были показать какую-то энергию, характер и все остальное. Какая разница сколько у тебя травм, все равно на поле нужно работать. Игроки “Челси” этого не делали и они просто опозорили себя”, – говорил Алан Ширер в перерыве в эфире BBC. Такие футболисты как Хавертц, Ковачич, Жоржиньо полтора года назад поднимали над головой кубок Лиги чемпионов, но сегодня они демонстрировали полное равнодушие к игре команды. Только Мейсон Маунт старался что-либо сделать. Усилий одного футболиста было недостаточно.

Слабее ли этот состав “Челси” “Эвертона” и “Брентфорда”, которые в этом сезоне доказали, что на “Этихаде” можно добиться положительного для себя результата? Задание “Челси” было облегчено тем, что в запасе “Сити” остались Эдерсон, Аке, Гюндоган, а главное – Де Брюйне и Холанд.

И “Сити” явно не играл на своих максимальных возможностях. Были ошибки в передач, темп ниже среднего. Но и этого было достаточно. Тем более, когда соперник просто не явился на игру.

Первый гол – прямой удар со штрафного Мареза. Во второй подряд игре алжирец забивает “Челси” победный гол.

“Челси” сдался, и через пять минут Хавертц после углового зачем-то решил сыграть кулаком в своей штрафной. Аррисабалага пытался что-то наговорить Альваресу, но аргентинец только рассмеялся, а затем переиграл кипера “Челси” с точки.

Третий гол – это уже был настоящий “Манчестер Сити”. Родри выполнил диагональ на Мареза, пас на Уокера, прострел, точный удар Фодена.

3:0 на 38-й минуте, и как заметили английские журналисты большая часть фанов “Челси” потянулась к выходу. Возможно за пивом, возможно домой в Лондон. “Челси” за первый тайм не нанес ни одного удара.

Во втором тайме Маунту удалось размочить количество нулей в графе удары у “Челси”, но игры уже не было. У “Сити” впереди матч Кубка лиги с “Саутгемптоном” посреди недели, а потом матчи с “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэмом” в АПЛ. Нужно было поберечь силы.

При этом “Сити” продолжал создавать шансы. Марез хорошо пробивал с дальней дистанции, а дубль алжирец оформил, реализовав пенальти за фол Кулибали на Фодене.

“Челси” – странный случай. Сложно определить, кто больше виноват в нынешнем спаде “синих”. Главный тренер Грэм Поттер? У команды нет своей идентичности, стиля, характера и идей, а это обязанность менеджера. Консорциум во главе с Тоддом Боули? Болельщики “Челси” все еще ностальгируют за уволенным тренером Томасом Тухелем, владельцы “синих” явно переплатили в каждом трансфере, и еще ни один из них себя не оправдал. Предыдущий режим? Боули и Поттеру досталось не лучшее наследие, стареющая команда с большими дырами в составе и футболистами, собранными под разные игровые стили.

Что будет дальше, сказать сложно. Но в своем нынешнем состоянии “Челси” даже не лучшая команда в Западном Лондоне, не говоря уже об АПЛ в целом. О трофеях в этом сезоне не может быть и речи. Как и о месте в топ-4.

“Манчестер Сити” в следующем раунде Кубка Англии сыграет с победителем пары “Оксфорд” – “Арсенал”.

Кубок Англии, третий раунд. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Челси” 4:0

Голы: Марез 23, Альварес 30 (пен.), Фоден 38, Марез 85 (пен.)

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Аканджи, Лапорт, Гомес (Канселу 59) – Силва (Льюис 86), Родри (Филлипс 59), Фоден – Марез, Альварес, Палмер

“Челси”: Аррисабалага – Холл, Кулибали, Хамфрис, Чалоба – Ковачич (Закария 46), Жоржиньо (Аспиликуэта 63), Галлахер – Маунт (Чуквуемека 73), Хавертц (Давид Фофана 46), Зиеш (Хатчинсон 63)

Предупреждения: Родри 54, Силва 70, Канселу 87 – Галлахер 62

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Стивенейдж” (IV) 1:2

Голы: Сансон 33 – Рид 88 (пен.), Кэмпбелл 90

“Астон Вилла”: Ульсен – Кэш (Янг 71), Чамберс, Беднарек, Аугустинссон (Динь 81) – Сансон (Рэмзи 67), Дендокер, Дуглас Луис – Бэйли, Ингз (Уоткнис 72), Коутиньо (Буэндиа 66)

Удаление: Дендокер 85