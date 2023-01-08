Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии: известны пары
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии сезона 2022/33. По ее итогам сформированы следующие пары:
Кубок Англии. 1/16 финала:
"Престон" - "Тоттенхэм"
"Саутгемптон" - "Блэкпул"
"Рексем" - "Шеффилд Юнайтед"
"Ипсвич" - "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг"
"Лутон" /"Уиган" - "Гримсби".
"Дерби" - "Вест Хэм".
Сток - "Астон Вилла /"Стивенидж"
"Блэкберн" - "Форест Грин Роверс"/" Бирмингем"
"Уолсолл" — "Лестер"
"Шеффилд Уэнсдей" - "Флитвуд"
"Манчестер Сити"/" Челси" - "Оксфорд"/"Арсенал"
"Бристоль Сити"/ "Свонси" - "Честерфилд"/ Вест Бромвич
"Брайтон" - "Ливерпуль"/ "Вулвергемптон"
"Фулхэм" – "Сандерленд"
"Борем Вуд" /"Аккрингтон" - "Кардифф"/ "Лидс"
Матчи 1/16 кубка Англии пройдут в период с 27 по 30 января.
Популярное сейчас
- Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО