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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии: известны пары

Англия
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Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии: известны пары

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол

Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии сезона 2022/33. По ее итогам сформированы следующие пары:

Кубок Англии. 1/16 финала:

"Престон" - "Тоттенхэм"

"Саутгемптон" - "Блэкпул"

"Рексем" - "Шеффилд Юнайтед"

"Ипсвич" - "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг"

"Лутон" /"Уиган" - "Гримсби".

"Дерби" - "Вест Хэм".

Сток - "Астон Вилла /"Стивенидж"

"Блэкберн" - "Форест Грин Роверс"/" Бирмингем"

"Уолсолл" — "Лестер"

"Шеффилд Уэнсдей" - "Флитвуд"

"Манчестер Сити"/" Челси" - "Оксфорд"/"Арсенал"

"Бристоль Сити"/ "Свонси" - "Честерфилд"/ Вест Бромвич

"Брайтон" - "Ливерпуль"/ "Вулвергемптон"

"Фулхэм" – "Сандерленд"

"Борем Вуд" /"Аккрингтон" - "Кардифф"/ "Лидс"

Матчи 1/16 кубка Англии пройдут в период с 27 по 30 января.

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