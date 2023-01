Кубок Англии. Астон Вилла сенсационно проиграла команде четвертого дивизиона

Игра между “Манчестер Сити” и “Челси” сконцентрировала все внимание на себе, но борьбы на “Этихаде” не было, а тем более – “магии Кубка Англии”.

Это особое явление окутало зрителей после финального свистка на “Вилла Парк”. Специалист по кубковым турнирам Унаи Эмери неожиданно позволил своей команде проиграть представителю четвертого дивизиона “Стивенейджу”.

Каких-то глубоких резервистов в составе “Виллы” не было, не говоря уже и игроках молодежной команды. Просто несколько игроков, которые играют чуть меньше, но все они являются профессионалами с большим опытом.

И тем не менее. “Вилла” забила первой, красивый командный гол, в Бразилии такие проходы через центр называют “escadinhas”.

Но это была только одна вспышка качественной игры от “Виллы”. Во втором тайме “Стивенейдж” стал играть смелее, чаще атаковал, и в итоге добился своего. На 85-й минуте Дендокер получил красную карточку за фол последней надежды и Рид реализовал пенальти, а через пару минут игроки “Стивенейджа” забили победный гол после углового.

