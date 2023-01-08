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Кубок Англии. Астон Вилла сенсационно проиграла команде четвертого дивизиона

Англия
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Суперкамбек от Стивенейджа

Кубок Англии. Астон Вилла сенсационно проиграла команде четвертого дивизиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Игра между “Манчестер Сити” и “Челси” сконцентрировала все внимание на себе, но борьбы на “Этихаде” не было, а тем более – “магии Кубка Англии”.

Это особое явление окутало зрителей после финального свистка на “Вилла Парк”. Специалист по кубковым турнирам Унаи Эмери неожиданно позволил своей команде проиграть представителю четвертого дивизиона “Стивенейджу”.

Каких-то глубоких резервистов в составе “Виллы” не было, не говоря уже и игроках молодежной команды. Просто несколько игроков, которые играют чуть меньше, но все они являются профессионалами с большим опытом.

И тем не менее. “Вилла” забила первой, красивый командный гол, в Бразилии такие проходы через центр называют “escadinhas”.

Но это была только одна вспышка качественной игры от “Виллы”. Во втором тайме “Стивенейдж” стал играть смелее, чаще атаковал, и в итоге добился своего. На 85-й минуте Дендокер получил красную карточку за фол последней надежды и Рид реализовал пенальти, а через пару минут игроки “Стивенейджа” забили победный гол после углового.

Классная победа для одного из лидеров Лиги 2, позорное поражение для “Астон Виллы”. Кубок Англии не оставляет равнодушным.

Кубок Англии, третий раунд. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Стивенейдж” (IV) 1:2

Голы: Сансон 33 – Рид 88 (пен.), Кэмпбелл 90

“Астон Вилла”: Ульсен – Кэш (Янг 71), Чамберс, Беднарек, Аугустинссон (Динь 81) – Сансон (Рэмзи 67), Дендокер, Дуглас Луис – Бэйли, Ингз (Уоткнис 72), Коутиньо (Буэндиа 66)

Удаление: Дендокер 85

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Кубок Англии
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