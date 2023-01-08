Кубок Англии. Астон Вилла сенсационно проиграла команде четвертого дивизиона

Игра между “Манчестер Сити” и “Челси” сконцентрировала все внимание на себе, но борьбы на “Этихаде” не было, а тем более – “магии Кубка Англии”.

Это особое явление окутало зрителей после финального свистка на “Вилла Парк”. Специалист по кубковым турнирам Унаи Эмери неожиданно позволил своей команде проиграть представителю четвертого дивизиона “Стивенейджу”.

Каких-то глубоких резервистов в составе “Виллы” не было, не говоря уже и игроках молодежной команды. Просто несколько игроков, которые играют чуть меньше, но все они являются профессионалами с большим опытом.

И тем не менее. “Вилла” забила первой, красивый командный гол, в Бразилии такие проходы через центр называют “escadinhas”.

Но это была только одна вспышка качественной игры от “Виллы”. Во втором тайме “Стивенейдж” стал играть смелее, чаще атаковал, и в итоге добился своего. На 85-й минуте Дендокер получил красную карточку за фол последней надежды и Рид реализовал пенальти, а через пару минут игроки “Стивенейджа” забили победный гол после углового.

WOULD YOU BELIEVE IT!? ????@StevenageFC have come from behind in the final few minutes. Surely they've won it? ????????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bfa5QuIFWr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023

Классная победа для одного из лидеров Лиги 2, позорное поражение для “Астон Виллы”. Кубок Англии не оставляет равнодушным.

Кубок Англии, третий раунд. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Стивенейдж” (IV) 1:2

Голы: Сансон 33 – Рид 88 (пен.), Кэмпбелл 90

“Астон Вилла”: Ульсен – Кэш (Янг 71), Чамберс, Беднарек, Аугустинссон (Динь 81) – Сансон (Рэмзи 67), Дендокер, Дуглас Луис – Бэйли, Ингз (Уоткнис 72), Коутиньо (Буэндиа 66)

Удаление: Дендокер 85