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Манчестер Сити - Челси 4:0. Обзор матча и видео голов
Поттер во второй раз за три дня проигрывает Гвардиоле
Twitter Emirates FA Cup
В рамках 1/32 Кубка Англии "Манчестер Сити" не оставил шансов для лондонского "Челси". Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат еще в первом тайме - отличились Марез, Альварес и Фоден. А точку в поединке поставил тот же Рияд Марез - алжирец оформил дубль, реализовав пенальти в концовке встречи. Примечательно, что команда Грэма Поттера во второй раз за неделю проиграла "горожанам" - три дня назад "пенсионеры"
Кубок Англии, третий раунд. Манчестер, “Этихад”
Голы: Марез 23, Альварес 30 (пен.), Фоден 38, Марез 85 (пен.)
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