Манчестер Сити - Челси 4:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 1/32 Кубка Англии "Манчестер Сити" не оставил шансов для лондонского "Челси". Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат еще в первом тайме - отличились Марез, Альварес и Фоден. А точку в поединке поставил тот же Рияд Марез - алжирец оформил дубль, реализовав пенальти в концовке встречи. Примечательно, что команда Грэма Поттера во второй раз за неделю проиграла "горожанам" - три дня назад "пенсионеры" минимально дома уступили для "Сити".

Кубок Англии, третий раунд. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Челси” 4:0

Голы: Марез 23, Альварес 30 (пен.), Фоден 38, Марез 85 (пен.)