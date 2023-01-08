Владельцы ПСЖ хотят начать инвестировать в Тоттенхэм

Владельцы французского "Пари Сен-Жермен", которыми является катарская компания Qatar Sports Investments, активно ищут еще один футбольный клуб в Европе, куда можно было бы инвестировать.

Приоритетным вариантом "шейхов" является лондонский "Тоттенхэм", об этом в своем twitter-аккаунте сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сообщается, что генеральный директор QSI, Нассер Аль-Хелайфи, который по совместительству является президентом ПСЖ, провел встречу с главой правления лондонского клуба - Дэниелем Леви.

По информации источника, встреча носила исключительно ознакомительный характер. Катарская компания на данном этапе присматривается к клубам, в которые потенциально хочет вкладывать свои деньги. Ожидается, что решение будет принято уже в этом году.

Стоит отметить, что QSI уже владеет 23% акций португальской "Браги", но хочет стать миноритарным акционером по меньшей мере еще одного клуба в Европе. Южная Америка тоже является приоритетным регионом.