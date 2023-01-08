  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владельцы ПСЖ хотят начать инвестировать в Тоттенхэм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владельцы ПСЖ хотят начать инвестировать в Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

Аль-Хелайфи провел встречу с президентом "шпор" Дэниелем Леви.

Владельцы ПСЖ хотят начать инвестировать в Тоттенхэм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Владельцы французского "Пари Сен-Жермен", которыми является катарская компания Qatar Sports Investments, активно ищут еще один футбольный клуб в Европе, куда можно было бы инвестировать.

Приоритетным вариантом "шейхов" является лондонский "Тоттенхэм", об этом в своем twitter-аккаунте сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сообщается, что генеральный директор QSI, Нассер Аль-Хелайфи, который по совместительству является президентом ПСЖ, провел встречу с главой правления лондонского клуба - Дэниелем Леви.

По информации источника, встреча носила исключительно ознакомительный характер. Катарская компания на данном этапе присматривается к клубам, в которые потенциально хочет вкладывать свои деньги. Ожидается, что решение будет принято уже в этом году.

Стоит отметить, что QSI уже владеет 23% акций португальской "Браги", но хочет стать миноритарным акционером по меньшей мере еще одного клуба в Европе. Южная Америка тоже является приоритетным регионом.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Челси 4:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Кубок Англии. Астон Вилла сенсационно проиграла команде четвертого дивизиона
yellow-arrow
Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 4:0. Больше не конкуренты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде