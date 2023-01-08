  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Романо опроверг сделку между МЮ и Астон Виллой по Магуайру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо опроверг сделку между МЮ и Астон Виллой по Магуайру

Англия
(1 голосов)

Английский защитник, вероятно, остается в составе "красных дьяволов".

Романо опроверг сделку между МЮ и Астон Виллой по Магуайру

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" активно ищет варианты усиления своей защитной линии в зимнее трансферное окно. Некоторые зарубежные СМИ называли защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайера - приоритетной целью "виллы" на трансферном рынке.

Однако, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг данные слухи, заявив, что обе стороны не заинтересованы в данном переходе.

"Сообщения о том, что сделка по Магуайру с "Виллой" "завершена", опровергаются всеми сторонами. Никаких переговоров не ведётся", - написал Романо в своем Twittere.

Стоит отметить, что английский защитник в нынешнем сезоне провел семь матчей в составе МЮ в рамках английской Премьер-лиги, и четыре раза выходил на поле в Лиге Европы.

По теме
yellow-arrow
Поттер: Ман Сити - худший соперник, когда у вас дела идут не очень хорошо
yellow-arrow
Лазарет Челси: Поттер рассказал о состоянии Пулишича и Стерлинга
yellow-arrow
Владельцы ПСЖ хотят начать инвестировать в Тоттенхэм
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде