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Романо опроверг сделку между МЮ и Астон Виллой по Магуайру
Английский защитник, вероятно, остается в составе "красных дьяволов".
Фото: Eurosport
"Астон Вилла" активно ищет варианты усиления своей защитной линии в зимнее трансферное окно. Некоторые зарубежные СМИ называли защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайера - приоритетной целью "виллы" на трансферном рынке.
Однако, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг данные слухи, заявив, что обе стороны не заинтересованы в данном переходе.
"Сообщения о том, что сделка по Магуайру с "Виллой" "завершена", опровергаются всеми сторонами. Никаких переговоров не ведётся", - написал Романо в своем Twittere.
Стоит отметить, что английский защитник в нынешнем сезоне провел семь матчей в составе МЮ в рамках английской Премьер-лиги, и четыре раза выходил на поле в Лиге Европы.
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