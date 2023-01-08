Лазарет Челси: Поттер рассказал о состоянии Пулишича и Стерлинга

Лондонский "Челси" страдает от эпидемии травм, которые подкосили команду в последнее время.

Напомним, что в матче 19-го тура английской Премьер лиги, где подопечные Поттера играли против "Манчестер Сити" (0:1) травмы получили сразу два ведущих футболиста "синих" - Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич.

Главный тренер лондонцев Грем Поттер рассказал о состоянии здоровья своих футболистов, назвав сроки восстановления американского полузащитника:

"Кристиан повредил колено в игре на днях. Мы все еще анализируем это, но для него восстановление займет несколько недель. У Рахима было повреждение на первой минуте игры, и мы все еще это изучаем. Пока нет шкалы времени. Также Обамеянг недавно почувствовал боль в спине", - приводит слова Поттера Goal.