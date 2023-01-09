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Поттер: Ман Сити - худший соперник, когда у вас дела идут не очень хорошо
Два поражения от Пепа через неделю не дадут соврать
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мыслями после
"Вероятно, "Ман Сити" - это худший соперник, с которым нужно сыграть, когда дела идут не очень хорошо. Такие матчи могут создать впечатление, что ты не стараешься.
У меня нет ощущения, что ко мне плохо относятся. Я думаю, что в раздевалке есть поддержка", - рассказал коуч "пенсионеров".
Лондонцы проиграли "горожанам" второй раз за эту неделю - 5-го января "Челси"
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