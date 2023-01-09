Поттер: Ман Сити - худший соперник, когда у вас дела идут не очень хорошо

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер поделился мыслями после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в рамках 1/32 Кубка Англии.

"Вероятно, "Ман Сити" - это худший соперник, с которым нужно сыграть, когда дела идут не очень хорошо. Такие матчи могут создать впечатление, что ты не стараешься.

У меня нет ощущения, что ко мне плохо относятся. Я думаю, что в раздевалке есть поддержка", - рассказал коуч "пенсионеров".