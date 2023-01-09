  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси достиг устной договоренности по аренде Жоау Феликса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси достиг устной договоренности по аренде Жоау Феликса

Англия
(1 голосов)

"Синие" заплатят меньше, чем изначально просил "Атлетико"

Челси достиг устной договоренности по аренде Жоау Феликса

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Челси" договорился об полугодичной аренде полузащитника "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса, сообщает The Athletic. "Синие" заплатят 11 миллионов евро.

На игрока также претендуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", но самому футболисту больше нравится проект "Челси".

Изначально "Мадрид" запрашивал за игрока 21 миллион евро, но эта сумма включала 6 миллионов евро зарплаты игрока. Таким образом изначальное требование по оплате аренды было в райне 15 миллионов евро.

В руководстве "Атлетико" смирились с уходом игрока, хотя и не хотели его отпускать. Генеральный директор Мигель Анхель следующим образом прокомментировал желание Феликса уйти: "Я бы хотел, чтобы он остался, но это не то, чего хочет игрок".

По теме
yellow-arrow
Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
yellow-arrow
Оксфорд Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 09.01.2023
yellow-arrow
Поттер: Ман Сити - худший соперник, когда у вас дела идут не очень хорошо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде