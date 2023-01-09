Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси достиг устной договоренности по аренде Жоау Феликса
"Синие" заплатят меньше, чем изначально просил "Атлетико"
Фото: twitter.com/Atleti
"Челси" договорился об полугодичной аренде полузащитника "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса, сообщает The Athletic. "Синие" заплатят 11 миллионов евро.
На игрока также претендуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", но самому футболисту больше нравится проект "Челси".
Изначально "Мадрид" запрашивал за игрока 21 миллион евро, но эта сумма включала 6 миллионов евро зарплаты игрока. Таким образом изначальное требование по оплате аренды было в райне 15 миллионов евро.
В руководстве "Атлетико" смирились с уходом игрока, хотя и не хотели его отпускать. Генеральный директор Мигель Анхель следующим образом прокомментировал желание Феликса уйти: "Я бы хотел, чтобы он остался, но это не то, чего хочет игрок".
Популярное сейчас
- В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО