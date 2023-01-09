Челси достиг устной договоренности по аренде Жоау Феликса

"Челси" договорился об полугодичной аренде полузащитника "Атлетико" Мадрид Жоау Феликса, сообщает The Athletic. "Синие" заплатят 11 миллионов евро.

На игрока также претендуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", но самому футболисту больше нравится проект "Челси".

Изначально "Мадрид" запрашивал за игрока 21 миллион евро, но эта сумма включала 6 миллионов евро зарплаты игрока. Таким образом изначальное требование по оплате аренды было в райне 15 миллионов евро.

В руководстве "Атлетико" смирились с уходом игрока, хотя и не хотели его отпускать. Генеральный директор Мигель Анхель следующим образом прокомментировал желание Феликса уйти: "Я бы хотел, чтобы он остался, но это не то, чего хочет игрок".