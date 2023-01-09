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Боэли перестал занимать должность временного спортивного директора. Теперь трансферами будут заниматься другие

Англия
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Возможно, "синие" станут тратить меньше

Боэли перестал занимать должность временного спортивного директора. Теперь трансферами будут заниматься другие

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Совладелец "Челси" Тодд Боэли больше не будет заниматься трансферами. После ухода Марины Грановской и Петра Чеха именно он временно занимал должность спортивного директора.

Теперь за трансферную деятельность и переговоры "Челси" будут отвечать недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. У них будут коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.

Боэли также продолжает доверять Грэму Поттеру, который в двух последних матчах дважды уступил "Манчестер Сити" (0:1) и в Кубке Англии (0:4). На трибунах уже скандируют имя бывшего владельца "синих" Романа Абрамовича.

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В статье: Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Источник:
telegraph.co.uk

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