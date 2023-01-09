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Владельцы ПСЖ рассматривают возможность покупки Ливерпуля, Юнайтед или Тоттенхэма

Англия
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Они не просто так встречались с Дэниэлом Леви

Владельцы ПСЖ рассматривают возможность покупки Ливерпуля, Юнайтед или Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), который владеет "ПСЖ", рассматривает возможность инвестиций в клуб АПЛ. Катарцы пока рассматривают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне стало известно о встрече главы QSI Нассера Аль-Хелаифи с главой правления "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви. Встреча была ознакомительная, фонд изучает клубы в которые собирается инвестировать.

Также называют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые ранее открыто заявили о поиске инвестиций. Владельцы также готовы рассмотреть продажу клубов.

Пока не решено будут QSI покупать клубы полностью или же вложаться в акции.

Фонд уже владеет 23% акций португальской "Браги". Сообщается, что в QSI также готовы рассмотреть южноамериканский рынок.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
bloomberg.com

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