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Владельцы ПСЖ рассматривают возможность покупки Ливерпуля, Юнайтед или Тоттенхэма
Они не просто так встречались с Дэниэлом Леви
Getty Images / Global Images Ukraine
Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), который владеет "ПСЖ", рассматривает возможность инвестиций в клуб АПЛ. Катарцы пока рассматривают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Об этом сообщает Bloomberg.
Накануне стало известно о встрече главы QSI Нассера Аль-Хелаифи с главой правления "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви. Встреча была ознакомительная, фонд изучает клубы в которые собирается инвестировать.
Также называют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые ранее открыто заявили о поиске инвестиций. Владельцы также готовы рассмотреть продажу клубов.
Пока не решено будут QSI покупать клубы полностью или же вложаться в акции.
Фонд уже владеет 23% акций португальской "Браги". Сообщается, что в QSI также готовы рассмотреть южноамериканский рынок.
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