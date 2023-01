Зинченко не попал в основной состав Арсенала на кубковый матч

В рамках 1/32-ой финала Кубка Англии текущий лидер АПЛ "Арсенал" в гостях сыграет против представителя третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед". Украинский легионер "канониров" Александр Зинченко начнет этот матч в запасе.

Our @EmiratesFACup starting XI ????



Let’s do this, Gunners ???? pic.twitter.com/BBBHfPXVTq