Зинченко не попал в основной состав Арсенала на кубковый матч

В рамках 1/32-ой финала Кубка Англии текущий лидер АПЛ "Арсенал" в гостях сыграет против представителя третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед". Украинский легионер "канониров" Александр Зинченко начнет этот матч в запасе.

Отметим, что игра начнется в 22:00. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция.

Напомним, что победитель этой пары в 1/16-й финала турнира сыграет против "Манчестер Сити".