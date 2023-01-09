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Зинченко не попал в основной состав Арсенала на кубковый матч
Против Оксфорд Юнайтед
Фото: Arsenal
В рамках 1/32-ой финала Кубка Англии текущий лидер АПЛ "Арсенал" в гостях сыграет против представителя третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед". Украинский легионер "канониров" Александр Зинченко начнет этот матч в запасе.
Our @EmiratesFACup starting XI ????— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2023
Let’s do this, Gunners ???? pic.twitter.com/BBBHfPXVTq
Отметим, что игра начнется в 22:00. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция.
Напомним, что победитель этой пары в 1/16-й финала турнира сыграет против "Манчестер Сити".
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