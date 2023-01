Кубок Англии. Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3. Разозлили Артету

В сезоне 2022/2023 “Арсенал” трижды сыграет с “Манчестер Сити”. Впереди нас ждет еще два матча между лидерами в АПЛ в чемпионате, сыграют между собой команды и в четвертом раунде Кубка Англии.

Долгое время казалось, что “Арсеналу” не нужен еще один матч против “Сити”. В игре против “Оксфорд Юнайтед”, представляющий третий дивизион, главный тренер “Арсенала” оставил неизменной линию нападения, но из-за отсутствия основных футболистов в защите и средней линии, команда Артеты попросту не функционировала. “Арсенал” играл без ритма, интенсивности, прессинга, и за первый тайм выполнил всего лишь два удара, – один из них блок рукой от хавбека “Оксфорда” Бэйта после попытки пробить Локонги. На “Кассам Стэдиуме” система VAR не работала и рефери показал на угловой.

Попытка выпросить два пенальти (в другом эпизоде после углового после легкого контакта в штрафной “Оксфорда” упал Холдинг) – это было слишком слабо по стандартам “Арсенала”. “Оксфорд Юнайтед” ничего не предлагал лидеру АПЛ кроме физического сопротивления, но этого было достаточно.

The hottest ticket in town ???? #EmiratesFACup pic.twitter.com/FcjKUVVOJV

Локонга и Тирни вновь не воспользовались предоставленными им шансами, и неудивительно, что именно этих двух футболистов Артета сменил на 62-й минуте, выпустив на поле Зинченко и Джаку.

Игра “Арсенала” приобрела более знакомые очертания и после этой двойной замены “канониры” забили три гола за 13 минут.

Сначала помог стандарт – Фабиу Виейра выполнил точную подачу со штрафного, а головой пробил Эльнени. Несколько игроков “Оксфорда” были умело заблокированы своими визави со стороны “Арсенала”. Гол не был случайностью, как все у Артеты.

Тем не менее тренеру “Арсенала” этого было, он энергично размахивал руками на линии поля, требуя от своей команды смелее идти в отбор.

И именно после перехвата Джаки и атаки через центр “Арсенал” забил второй гол. Ассист снова отдал Виейра, а на завершении был Нкетиа.

Eddie answers the call ????@EddieNketiah9 rounds the keeper after a classy ball from Fábio Vieira for @Arsenal ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/2gd8VJxyK3