Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

"Матрасники" устали от Диего Симеоне – привезите в Мадрид нового тренера! Проблемы "Челси", качественная оборона "Барселоны", перспективы "Милана" и "Ромы". Почему "россонери" спят на последних минутах поединков, как "Юве" может воспользоваться проблемами конкурентов, в чем сила тактики Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Манчестер Сити" – "Челси" (4:0);

10:08 – "Милан" – "Рома" (2:2);

13:31 – "Атлетико" – "Барселона" (0:1);

21:10 – Не попадайте в офсайд!