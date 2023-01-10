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Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187
Обсуждаем топ-матчи выходных
Getty Images / Global Images Ukraine
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"Матрасники" устали от Диего Симеоне – привезите в Мадрид нового тренера! Проблемы "Челси", качественная оборона "Барселоны", перспективы "Милана" и "Ромы". Почему "россонери" спят на последних минутах поединков, как "Юве" может воспользоваться проблемами конкурентов, в чем сила тактики Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:34 – "Манчестер Сити" – "Челси" (4:0);
10:08 – "Милан" – "Рома" (2:2);
13:31 – "Атлетико" – "Барселона" (0:1);
21:10 – Не попадайте в офсайд!
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