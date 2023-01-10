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Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187

Англия
(2 голосов)

Обсуждаем топ-матчи выходных

Круциатус для Челси, миланские совы, боевая Барса и душный Симеоне. Аудиомнение #187

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Матрасники" устали от Диего Симеоне – привезите в Мадрид нового тренера! Проблемы "Челси", качественная оборона "Барселоны", перспективы "Милана" и "Ромы". Почему "россонери" спят на последних минутах поединков, как "Юве" может воспользоваться проблемами конкурентов, в чем сила тактики Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Манчестер Сити" – "Челси" (4:0);

10:08 – "Милан" – "Рома" (2:2);

13:31 – "Атлетико" – "Барселона" (0:1);

21:10 – Не попадайте в офсайд!

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